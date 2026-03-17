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東超季後賽》伊朗明星後衛西納、戴維斯助拳 洪志善談兩人現況

2026/03/17 20:52

戴維斯。（東超提供）戴維斯。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王上季在東亞超級聯賽獲得季軍，這季再度晉級，成為聯盟史上首支連3季闖入季後賽的隊伍。近期國王積極補強為季後賽做準備，找來伊朗明星後衛西納和「護國神Q」戴維斯加持，期盼更上一層樓，明晚要對決日本B聯盟宇都宮皇者。

國王上季在林書豪帶領下奪下季軍，締造隊史東超最佳戰績。這季他們在小組賽打得有些艱辛，最後以3勝3負，驚險拿下季後賽門票。針對新援的狀況，總教練洪志善表示，整體漸入佳境，但還需磨合得更快一些，他認為，西納融入狀況算很快，他也是很認真的球員，「他的防守等級可能跟愷諺差不多，但他更年輕、更有力一些，可望為球隊防守帶來幫助。」

至於回歸的戴維斯，洪志善認為，戴維斯的能力無庸置疑，即便現在已經43歲，但短暫的上場時間，還是能為球隊帶來一定助力，「不可能像以前一樣要求他打到2、30分鐘，但他上去個幾分鐘，對於球隊幫助也很夠了。」

值得一提的是，去年洪志善以球員身份參與東超，當時還因為HBL賽事得台灣、澳門兩邊跑，這回成為教練執掌兵符，他笑說：「當然更累啊！要準備的東西太多了，心態完全不一樣，球員練球完就沒事了，但教練要看的東西太多了，希望能維持慣例晉級4強。」

西納。（東超提供）西納。（東超提供）

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