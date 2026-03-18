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網球》球王艾卡拉茲邁阿密再出發 期待對決巴西小子豐塞卡

2026/03/18 07:19

艾卡拉茲（右起）與豐塞卡。（取自ATP官網）艾卡拉茲（右起）與豐塞卡。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）本週將於邁阿密網賽再出發，首輪免戰的西班牙頭號種子以逸待勞，至於次輪初登場的對手，將是19歲巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca）單挑匈牙利法比安（Fabian Marozsan）的勝方。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽，本週在美國佛州大城進行，艾卡拉茲先前雖在同被譽為北美「陽光雙賽」的印地安泉4強止步，遭到俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev）終止開季16連勝，22歲球王自認信心未受影響，準備在邁阿密挑戰賽史第2冠。由於去年12月艾卡拉茲就與豐塞卡在當地進行一場表演賽，人氣極旺的雙雄期待3個月後再度相逢，這也將是他們在職業巡迴賽首次正式交鋒，首先豐塞卡得向法比安討回去年羅馬輸球之仇，才能促成這場人氣對決。

至於甫於印地安泉首度奪冠的義大利第2種子辛納（Jannik Sinner），則挾著「硬地之王」的氣勢轉戰邁阿密，這位24歲前球王曾在2024年奪冠，各界看好他與德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）再度4強過招，甚至又與宿敵艾卡拉茲上演新世代雙雄爭霸好戲。

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