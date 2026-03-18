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經典賽》委內瑞拉爭隊史首冠有隱憂？有球隊盼別讓投手連2天登板

2026/03/18 07:49

委內瑞拉。（資料照，路透）委內瑞拉。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，首次闖進決賽的委內瑞拉，卻可能將面臨選手母隊的投球限制。總教練羅培茲（Omar Lopez）今天賽前受訪透露，有收到球隊希望不要讓自家投手連2天登板的請求。

昨天在4強戰面對義大利，委內瑞拉共動用7名投手，先發投手蒙特羅（Keider Montero）僅投1.1局失2分，接手的桑契斯（Ricardo Sánchez）、阿維拉（Luinder Avila）、賽爾帕（Angel Zerpa）、巴扎多（Eduard Bazardo）、A.馬查多（Andrés Machado）、以及終結者帕倫西亞（Daniel Palencia），都沒有失分。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）在社群媒體X上提到，談到4強戰大量動用牛棚後，委內瑞拉後援群可能面臨投球限制，羅培茲對此說明，「我今天早上醒來，收到來自不同球團的三封訊息，都希望不要讓這些投手連2天登板投球。」

羅培茲說，自己會回電給這些球團，嘗試說服他們改變想法。

委內瑞拉總教練羅培茲。（美聯社）委內瑞拉總教練羅培茲。（美聯社）

而美國隊方面，美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）賽前受訪提到，曾在4強戰面對多明尼加登板的火球終結者米勒（Mason Miller）今天可為美國隊出賽。

米勒在本屆經典賽已經丟出35顆超過100英哩的火球，為美國隊貢獻2次救援成功，共4局投球賞10次三振。

今天的經典賽冠軍戰，美國隊將派出大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean）扛先發大任，而委內瑞拉推出響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥主投。

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