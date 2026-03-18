經典賽冠軍戰Live》阿布瑞尤開轟添保險分 委內瑞拉 2：0 美國

經典賽冠軍戰今天登場。（歐新社）

第六局（委內瑞拉 2：0 美國）

6局上，賈西亞敲中外野飛球出局，阿拉耶茲敲中外野飛球被接殺，蘇亞雷斯吞三振，3出局。

第五局（委內瑞拉 2：0 美國）

5局下，安東尼敲二壘滾地球被刺殺，1出局。委內瑞拉這時換投，由巴扎多（Eduard Bazardo）接替投球。史密斯吞三振，圖榮敲滾地球被刺殺，3出局。

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5局上，阿布瑞尤擊出中外野陽春砲，委內瑞拉以2比0領先。

培瑞茲敲中外野飛球出局，喬里奧敲二壘上空飛球被接殺，2出局。美國隊這時換投，由凱勒（Brad Keller）接替投球。阿庫尼亞敲游擊滾地球被刺殺，2出局。

委內瑞拉E.羅德里奎茲。（美聯社）

第四局（委內瑞拉 1：0 美國）

4局下，哈波敲二壘滾地球被刺殺，賈吉吞三振，史瓦伯選到保送上壘，柏格曼敲游擊滾地球，委內瑞拉傳二壘封殺，3出局。

4局上，蘇亞雷斯敲滾地球被刺殺，托瑞斯吞三振，托瓦敲一壘界外飛球被接殺，3出局。

第三局（委內瑞拉 1：0 美國）

3局下，史密斯敲左外野飛球出局，圖榮敲右外野一壘安打，巴克斯頓吞三振，2出局。小惠特敲中外野飛球被接殺，3出局。

3局上，培瑞茲敲一壘安打，喬里奧吞三振。阿庫尼亞選到保送，委內瑞拉攻佔一、二壘。這時麥克萊恩發生暴投，讓委內瑞拉攻佔二、三壘。賈西亞敲高飛犧牲打，委內瑞拉率先拿到第1分。阿拉耶茲敲滾地球出被刺殺，3出局。

委內瑞拉賈吉亞敲高飛犧牲打。（法新社）

第二局（委內瑞拉 0：0 美國）

2局下，史瓦伯吞三振，柏格曼敲滾地球出局，安東尼敲滾地球出局，3出局。

2局上，蘇亞雷斯、托瑞斯吞三振，托瓦敲右外野一壘安打，阿布瑞尤敲游擊上空飛球被接殺，3出局。

第一局（委內瑞拉 0：0 美國）

1局下，小惠特敲中外野飛球出局，哈波敲游擊上空飛球被接殺，賈吉吞三振，3出局。

1局上，阿庫尼亞敲中外野一壘安打，賈西亞敲三壘滾地球形成雙殺，阿拉耶茲敲中外野飛球出局，3出局。

美國隊先發投手麥克萊恩。（路透）

委內瑞拉E.羅德里奎茲。（美聯社）

賽前

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽冠軍戰，連3屆闖進決賽的美國隊，將碰上首次打進冠軍戰的委內瑞拉。美國隊派出麥克萊恩（Nolan McLean）先發，委內瑞拉推出左投E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥主投。

美國隊先發打序：

1.小惠特（Bobby Witt Jr.）.游擊手

2.哈波（Bryce Harper） 一壘手

3.賈吉（Aaron Judge） 右外野

4.史瓦伯（Kyle Schwarber） 指定打擊

5.柏格曼（Alex Bregman） 三壘手

6.安東尼（Roman Anthony） 左外野

7.史密斯（Will Smith） 捕手

8.圖榮（Brice Turang） 二壘手

9.巴克斯頓（Byron Buxton） 中外野

先發投手：麥克萊恩（Nolan McLean）

美國隊。（法新社）

委內瑞拉先發打序：

1.阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.） 右外野

2.賈西亞（Maikel Garcia） 三壘手

3.阿拉耶茲（Luis Arraez） 一壘手

4.蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）指定打擊

5.托瑞斯（Gleyber Torres） 二壘手

6.托瓦（Ezequiel Tovar） 游擊手

7.阿布瑞尤（Wilyer Abreu） 左外野

8.培瑞茲（Salvador Perez） 捕手

9.喬里奧（Jackson Chourio） 中外野

先發投手：E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）

委內瑞拉。（法新社）

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