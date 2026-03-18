經典賽》重挫老美！委內瑞拉勇奪隊史首冠 美國變「亞軍王」

委內瑞拉奪經典賽隊史首冠。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍戰委內瑞拉今天領先大半場，8局下一度被美國隊重砲哈波敲追平2分彈，但在9局上四番蘇亞雷斯擊出致勝長打，率隊以3：2險勝，勇奪隊史第一座經典賽冠軍，美國隊則連續2屆「銀」恨、無緣暌違9年的冠軍。

委內瑞拉在3局上率先突破美國，培瑞茲（Salvador Perez）開局敲安，串聯阿庫尼亞四壞，加上美國隊先發投手麥克萊恩（Nolan McLean）暴投，賈西亞（Maikel Garcia）逮到機會，在二、三壘有人擊出高飛犧牲打，率隊先馳得點。

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在8強賽對日本隊逆轉轟的委內瑞拉重砲阿布瑞尤（Wilyer Abreu），今在在5局上敲出陽春砲，添加保險分。

委內瑞拉超前比數。（路透）

麥克萊恩是去年首登大聯盟、生涯僅8場先發的24歲大都會新人先發，合計投4.2局僅被敲4支安打，有4次三振，失掉2分，雖然投得不差，但委內瑞拉先發投手E.羅德里奎茲也繳出4.1局4K無失分好投，完全壓制美國隊打線。

委內瑞拉前7局僅讓美國隊敲2安，甚至在7局下2出局提前派上佈局投手A.馬查多（Andrés Machado）抓右打，再跨局投8局下，未料2出局先投四壞，哈波一棒2分砲追平戰局，讓委教練團的積極換投失靈。

只是委內瑞拉未讓氣勢流向美國，阿瑞耶斯（Luis Arraez）在9局上開局選四壞，換代跑薩諾哈（Javier Sanoja）發動盜壘成功，四番蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）敲出超前分的長打，一棒定江山，最終交給終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）關門成功。

委內瑞拉先前在經典賽最佳成績是2009年第二屆季軍，晉級冠軍戰已寫最佳，如今更是抱走首冠。而尋求2017年以來首座冠軍的美國隊，連續2屆「銀」恨，跟波多黎各以2座並列「亞軍王」。

蘇亞雷斯9局關鍵長打。（法新社）

委內瑞拉阿布瑞尤開轟。（歐新社）

美國隊哈波擊出追平轟。（法新社）

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