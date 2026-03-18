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亞太成棒主球場3/29啟用 統一獅48場主場賽 球迷接駁專車路線1次看

2026/03/18 08:26

（統一獅官方粉絲團提供）（統一獅官方粉絲團提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於3月29日正式啟用，迎接中華職棒例行賽開打，統一獅2026年球季也將在新主場安排48場賽事。隨著球迷湧入，交通接駁成為外界關注焦點。為提供更便利的觀賽動線，球團與府城客運合作，並結合和順轉運站規劃接駁專車路線，方便球迷往返球場。

中華職棒熱身賽3月20日至22日交通資訊。（南市交通局提供）中華職棒熱身賽3月20日至22日交通資訊。（南市交通局提供）

此次規劃的接駁路線包括A1、A2、B及C線，串聯永康火車站、永康轉運站、台南棒球場及高鐵台南站等重要交通節點。球團表示，基本班次將依主場例行賽平日或假日安排，並會視當日進場人數彈性調整班次，如有加開也會另行公告。

中華職棒熱身賽3月20日至22日停車資訊。（南市交通局提供）中華職棒熱身賽3月20日至22日停車資訊。（南市交通局提供）

A1線往返「永康火車站－和順轉運站」，平日與假日均提供服務，並於平日沿途停靠永康轉運站；A2線則為假日專車，由「永康轉運站直達和順轉運站」，步行約5至8分鐘即可抵達亞太成棒主球場。

亞太棒球村成棒主球場將於3月29日開打迎職棒首戰。（記者洪瑞琴攝）亞太棒球村成棒主球場將於3月29日開打迎職棒首戰。（記者洪瑞琴攝）

B線則由「台南棒球場－和順轉運站」接駁，沿途停靠台南轉運站，方便市區球迷轉乘；C線則提供「高鐵台南站－亞太成棒主球場」直達接駁，方便外縣市球迷搭乘高鐵後直接前往球場。

球團表示，所有棒球接駁專車皆須持當日賽事預售票才能搭乘，上車時會進行查驗。賽後則依比賽或活動結束時間安排回程接駁，通常在賽後約10至20分鐘發車，車滿即出發。

除了球團規劃的接駁專車外，南市交通局也提供多條市區公車路線前往和順轉運站，包括5路、18路、20路、904路及905路等，方便民眾搭乘台鐵或客運後轉乘前往球場。

隨著亞太成棒主球場即將啟用，市府與球團也希望透過多元交通接駁方式，提升球迷進出球場的便利性，讓球迷安心進場看球，為台南職棒新主場揭開熱鬧序幕。

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