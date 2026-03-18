自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》冠、亞軍獎金曝光！ 台灣隊進帳2437萬元

2026/03/18 08:37

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽今上演美國和委內瑞拉的冠軍戰，今年大會總獎金提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），雖然美國和委內瑞拉少了分組第一加給，奪冠隊伍將獲得675萬美元（約新台幣2億1529萬）。

根據《The Sporting News》報導，2023年大賽的總獎金為1440萬美元（約新台幣4.6億元），而2026年大賽的獎金總額提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），獎金漲幅高達2.5倍。

所有參賽的20支球隊皆可獲得75萬美元（約新台幣2437萬元），預賽小組冠軍可加發75萬美元。若晉級8強與4強，則可分別獲得100萬美元（約新台幣3250萬元）與125萬美元（約新台幣4062萬元）的獎金加給。

闖進冠軍戰球隊將再獲得125萬美元（約新台幣4062萬元），最終奪冠球隊則可獲得250萬美元（約新台幣8125萬元），也就是說，若一支球隊以第一輪小組首位晉級並最終奪冠，總計可獲得750萬美元（約新台幣2億4375萬元）的獎金。

然而，美國跟委內瑞拉皆非小組冠軍晉級，冠軍隊伍將可獲得675萬美元（約新台幣2億1529萬），亞軍則是425萬美元（約新台幣1億3557萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中