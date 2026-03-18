經典賽》冠、亞軍獎金曝光！ 台灣隊進帳2437萬元

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽今上演美國和委內瑞拉的冠軍戰，今年大會總獎金提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），雖然美國和委內瑞拉少了分組第一加給，奪冠隊伍將獲得675萬美元（約新台幣2億1529萬）。

根據《The Sporting News》報導，2023年大賽的總獎金為1440萬美元（約新台幣4.6億元），而2026年大賽的獎金總額提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），獎金漲幅高達2.5倍。

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所有參賽的20支球隊皆可獲得75萬美元（約新台幣2437萬元），預賽小組冠軍可加發75萬美元。若晉級8強與4強，則可分別獲得100萬美元（約新台幣3250萬元）與125萬美元（約新台幣4062萬元）的獎金加給。

闖進冠軍戰球隊將再獲得125萬美元（約新台幣4062萬元），最終奪冠球隊則可獲得250萬美元（約新台幣8125萬元），也就是說，若一支球隊以第一輪小組首位晉級並最終奪冠，總計可獲得750萬美元（約新台幣2億4375萬元）的獎金。

然而，美國跟委內瑞拉皆非小組冠軍晉級，冠軍隊伍將可獲得675萬美元（約新台幣2億1529萬），亞軍則是425萬美元（約新台幣1億3557萬元）。

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