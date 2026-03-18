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MLB》力拚擺脫經典賽低迷表現！ 重砲村上宗隆敲出旅美首轟

2026/03/18 09:57

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年開啟旅美生涯的白襪日籍重砲村上宗隆，在今日面對運動家的春訓熱身賽敲出全壘打，也是他來到美國的第1轟，幫助球隊以6：4獲勝。

村上宗隆今年是世界棒球經典賽日本隊的成員之一，但他在賽會的表現低迷，即便對捷克一戰轟出滿貫砲，但累計5場比賽共19打數只敲出4支安打，進攻指數（OPS）僅.654。

日本隊的賽程結束後，村上宗隆返回母隊備戰新賽季，今天擔任先發一壘手扛4棒，首打席面對先發投手摩拉雷斯（Luis Morales）連兩顆速球，但還是擊成滾地球出局，第2打席相中第1球攻擊也還是打成外野飛球遭到接殺。

5局下半迎來第3次打擊機會，2好1壞的情況下鎖定摩拉雷斯的外角96.6英里（約155.5公里）速球，一棒轟出中左外野方向的全壘打，擊球初速108.5英里（約174.6公里）、距離419英尺、仰角32度，這也是村上在春訓熱身賽的首轟。

7局下第4打席擊出滾地球出局後，8上村上宗隆被換下場休息，本場比賽總計4打數敲出1安，帶有1分打點跑回1分，熱身賽打擊三圍來到.353/.353/.647。

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