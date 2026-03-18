經典賽》真的打電話了！贊助大谷翔平的飲料商與小塔提斯合作

小塔提斯。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕日本飲料商伊藤園系列產品「Oi Ocha」，代言人之一為棒球巨星大谷翔平，也是本屆經典賽的贊助廠商，記者會上，「Oi Ocha」出現在桌上，日前拿著飲料作出「Call me」動作的多明尼加球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），如今真的與飲料商合作。

相較於其他多明尼加隊友，或有其他代言在身、或純粹玩笑，而把桌上飲料拿下，小塔提斯日前參加記者會時，不僅拿起桌上飲料，還做出「Call me」手勢，主動歡迎贊助商聯絡他。

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小塔提斯今天在個人IG發文，寫下：「謝謝伊藤園的邀請，現在我們來了。這真的很好喝。我超愛日本跟綠茶。」還用日文拼音寫下「好喝！」小塔提斯還tag伊藤園官方IG，官方也轉發這則動態。

Fernando Tatis Jr. is the new face of Oi Ochoa Drink.



After being rejected by several players during the World Baseball Classic, the Japanese beverage brand signed Fernando Tatis Jr.



Tatis Jr is the King OF marketing pic.twitter.com/D5jNpqjlPd — Wilber Sánchez （@wilberdata） March 17, 2026

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