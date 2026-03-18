經典賽》真的打電話了！贊助大谷翔平的飲料商與小塔提斯合作

小塔提斯。（資料照，美聯社）
〔記者林宥辰／台北報導〕日本飲料商伊藤園系列產品「Oi Ocha」，代言人之一為棒球巨星大谷翔平，也是本屆經典賽的贊助廠商，記者會上，「Oi Ocha」出現在桌上，日前拿著飲料作出「Call me」動作的多明尼加球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），如今真的與飲料商合作。
相較於其他多明尼加隊友，或有其他代言在身、或純粹玩笑，而把桌上飲料拿下，小塔提斯日前參加記者會時，不僅拿起桌上飲料，還做出「Call me」手勢，主動歡迎贊助商聯絡他。
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小塔提斯今天在個人IG發文，寫下：「謝謝伊藤園的邀請，現在我們來了。這真的很好喝。我超愛日本跟綠茶。」還用日文拼音寫下「好喝！」小塔提斯還tag伊藤園官方IG，官方也轉發這則動態。
Fernando Tatis Jr. is the new face of Oi Ochoa Drink.— Wilber Sánchez （@wilberdata） March 17, 2026
After being rejected by several players during the World Baseball Classic, the Japanese beverage brand signed Fernando Tatis Jr.
Tatis Jr is the King OF marketing pic.twitter.com/D5jNpqjlPd