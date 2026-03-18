自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》哪招？卡魯索用球鞋蓋火鍋 SGA轟40分助雷霆退魔術收9連勝

2026/03/18 09:39

NBA》哪招？卡魯索用球鞋蓋火鍋 SGA轟40分助雷霆退魔術收9連勝雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今作客奧蘭多，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）找回手感，單場轟下40分，率隊以113：108力退魔術，近期豪取9連勝。

吉爾吉斯亞歷山大前役面對灰狼驚險達標20分，今首節7投4中就拿下11分，助隊帶著26：22領先進入次節，第二節一度把分差拉開至18分的雷霆節末突然得分當機，被魔術打出一波8：1的攻勢，在上半場結束追到只剩50：51一分差，值得一提的是，此節倒數4分鐘卡魯索（Alex Caruso）在比賽過程中鞋子掉了以後，竟然突發奇想在達席爾瓦（Tristan Da Silva）切入時用鞋子拍掉球，最後吞下技術犯規。

易籃後魔術一度靠霍華德（Jett Howard）的外線破網取得77：70領先，但J.威廉斯（Jaylin Williams）馬上回敬一顆三分彈，接著「SGA」關鍵時刻挺身而出連拿6分助隊超前，雷霆帶著85：79領先進入決勝節。

奧蘭多大軍末節展現韌性，仍與雷霆有來有往，倒數3分半鐘仍只有一個球權的差距，但接下來吉爾吉斯亞歷山大連拿5分，加上卡魯索上籃得手，雷霆再度握有106：96雙位數領先，也讓比賽就此定調。

吉爾吉斯亞歷山大此役27投14中拿下40分，連續20分場次堆高至129場，續寫歷史新猷，霍倫格姆（Chet Holmgren）斬獲20分、12籃板，A.米契爾（Ajay Mitchell）挹注16分，魔術團隊6人得分超過雙位數，班切羅（Paolo Banchero）32分為全隊最高，巴恩（Desmond Bane）16分次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中