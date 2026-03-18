NBA》哪招？卡魯索用球鞋蓋火鍋 SGA轟40分助雷霆退魔術收9連勝

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（右）。（美聯社）



〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今作客奧蘭多，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）找回手感，單場轟下40分，率隊以113：108力退魔術，近期豪取9連勝。

吉爾吉斯亞歷山大前役面對灰狼驚險達標20分，今首節7投4中就拿下11分，助隊帶著26：22領先進入次節，第二節一度把分差拉開至18分的雷霆節末突然得分當機，被魔術打出一波8：1的攻勢，在上半場結束追到只剩50：51一分差，值得一提的是，此節倒數4分鐘卡魯索（Alex Caruso）在比賽過程中鞋子掉了以後，竟然突發奇想在達席爾瓦（Tristan Da Silva）切入時用鞋子拍掉球，最後吞下技術犯規。

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易籃後魔術一度靠霍華德（Jett Howard）的外線破網取得77：70領先，但J.威廉斯（Jaylin Williams）馬上回敬一顆三分彈，接著「SGA」關鍵時刻挺身而出連拿6分助隊超前，雷霆帶著85：79領先進入決勝節。

奧蘭多大軍末節展現韌性，仍與雷霆有來有往，倒數3分半鐘仍只有一個球權的差距，但接下來吉爾吉斯亞歷山大連拿5分，加上卡魯索上籃得手，雷霆再度握有106：96雙位數領先，也讓比賽就此定調。

吉爾吉斯亞歷山大此役27投14中拿下40分，連續20分場次堆高至129場，續寫歷史新猷，霍倫格姆（Chet Holmgren）斬獲20分、12籃板，A.米契爾（Ajay Mitchell）挹注16分，魔術團隊6人得分超過雙位數，班切羅（Paolo Banchero）32分為全隊最高，巴恩（Desmond Bane）16分次之。

Alex Caruso ended up receiving a tech for using his shoe on this play pic.twitter.com/fuDU9hpavW — NBA on ESPN （@ESPNNBA） March 18, 2026

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