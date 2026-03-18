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經典賽》歷史首見！新科冠軍委內瑞拉 進帳史上最高額獎金

2026/03/18 11:00

委內瑞拉隊史首度奪下經典賽冠軍。（美聯社）委內瑞拉隊史首度奪下經典賽冠軍。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕委內瑞拉隊史首度奪下經典賽冠軍，進帳史上最高的675萬美元（約新台幣2億1529萬）獎金，美國隊則獲得425萬美元（約新台幣1億3557萬元）的亞軍獎金，連續2年屈居亞軍。

根據《The Sporting News》報導，2023年大賽的總獎金為1440萬美元（約新台幣4.6億元），而2026年大賽的獎金總額提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），獎金漲幅高達2.5倍。

今年獎金能翻倍，美媒《The Athletic》透露是因為本屆大賽收益較上屆「增長約 2 倍」，其中最大的主因是串流平台「Netflix」支付超過1億美元（約新台幣32.5億元）作為日本國內的轉播權利金。

所有參賽的20支球隊皆可獲得75萬美元（約新台幣2437萬元），預賽小組冠軍可加發75萬美元。若晉級8強與4強，則可分別獲得100萬美元（約新台幣3250萬元）與125萬美元（約新台幣4062萬元）的獎金加給。闖進冠軍戰球隊將再獲得125萬美元（約新台幣4062萬元），最終奪冠球隊則可獲得250萬美元（約新台幣8125萬元），

委內瑞拉在小組賽僅以第2名晉級，未能獲得預賽小組冠軍的75萬美元，但最終仍奪下冠軍，一舉進帳史上最高的675萬美元（約新台幣2億1529萬）。

這筆巨額獎金的分配機制是由各國棒球協會與選手、教練團成員各分得一半，分配給冠軍球隊選手與工作人員側的總額約為335 萬美元（約新台幣1億887萬元），預計每人可分得約8萬3750美元（約新台幣272萬元）。不過報導也提到，若需分配給幕後工作人員，個人所得可能會進一步減少。

委內瑞拉隊史首度奪下經典賽冠軍。（美聯社）委內瑞拉隊史首度奪下經典賽冠軍。（美聯社）

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