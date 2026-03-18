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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》關關難過關關過 委內瑞拉不可思議的一冠

2026/03/18 11:04

委內瑞拉奪冠。（法新社）委內瑞拉奪冠。（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽今天進行冠軍戰，委內瑞拉參賽以來克服重重難關，最終以3：2扳倒美國勇奪隊史首冠名載史冊，感動人心。

這屆賽事委內瑞拉由羅培茲（Omar López）執掌兵符，雖延攬兩位大聯盟傳奇名將桑塔納（Johan Santana）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）加入教練團，然而組隊過程卻不順利，先是1月美國出兵逮捕總統馬杜羅造成國內政局劇變，當時羅培茲無奈地表示，「我們不是壞人，我們只是想打球。」

冠軍戰上演委內瑞拉大戰美國的戲碼，羅培茲拒絕回答任何政治議題，只想著，「我該做什麼，能為我的國家帶來喜悅呢？」

經典賽》關關難過關關過 委內瑞拉不可思議的一冠委內瑞拉奪冠。（法新社）

接著，委內瑞拉球星艾圖維（Jose Altuve）、羅哈斯（Miguel Rojas）受大聯盟球團、保險公司的阻撓無法參賽，羅哈斯曾大吐苦水，「這項規定對拉丁美洲球員不公平，為什麼這種情況只發生在我們國家？」

另外，委內瑞拉強投羅培茲（Pablo Lopez）因肘傷忍痛退賽，即使諸多不利因素，委內瑞拉關關難過依舊關關過，勇奪經典賽隊史首冠。

★第6屆經典賽委內瑞拉奪冠歷程

賽事 比賽結果

D組預賽 委內瑞拉6：2荷蘭

委內瑞拉11：3以色列

委內瑞拉4：0尼加拉瓜

委內瑞拉5：7多明尼加

8強賽 委內瑞拉8：5日本

4強賽 委內瑞拉4：2義大利

冠軍戰 委內瑞拉3：2美國

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