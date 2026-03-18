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NBA》波辛傑斯傷病問題無解 柯爾仍抱期待：想看他和柯瑞聯手

2026/03/18 11:15

波辛傑斯（左）。（路透）波辛傑斯（左）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士近期透過交易獲得明星中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis），他前役對巫師狂砍30分率隊贏球。不過，他加入勇士至今因為傷病問題僅出賽5場，但勇士主帥柯爾（Steve Kerr）仍力挺，期待一哥柯瑞（Stephen Curry）回歸後與他搭配，同時柯爾也希望球隊能夠和波辛傑斯續約。

勇士日前透過交易獲得波辛傑斯，但他因為罹患罕病，出賽時間不固定，引發球迷對於這次交易的批評。提到這波操作，柯爾說：「幾週前我們交易得到他，目的就是想利用賽季剩餘的時間衝擊一下，看看我們能讓他做到什麼程度，想讓他和柯瑞搭檔。」

波辛傑斯的合約將在今年賽季後結束，接下來何去何從引發關注，柯爾說：「他是我們的球員，我們可以向他展示我們能提供什麼，也可以藉此機會互相了解。我認為，理想情況下，他能續約並健康回歸，未來繼續為我們效力。」

波辛傑斯至今僅出賽5場，場均貢獻17.6分、3.8籃板和2阻攻，外媒指出，他全面的進攻技巧和內線防守解決了球隊的一大難題，帶來不少助益，而當他在場時，D.格林（Draymond Green）也可回到大前鋒的位置，不用整場比賽都承受內線對抗的壓力，也能理解為何勇士需要他。

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