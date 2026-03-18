經典賽》WBC正式落幕 大谷翔平仍寫史上首見壯舉！

大谷翔平。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽今天正式落幕，日本隊巨星大谷翔平合計敲3轟，跟多明尼加卡米內羅（Junior Caminero）、墨西哥杜蘭（Jarren Duran）、義大利帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）並列第六屆世界棒球經典賽（WBC）的「全壘打王」，寫下日本史上第1次。

大谷在上屆大賽中以「二刀流」身份為奪冠做出貢獻，本屆大賽專注打擊，出賽4場，留下13打數6安打、打擊率4成62、3支全壘打、7分打點，攻擊指數高達1.842。

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大谷翔平在 6日於東京巨蛋預賽首戰對台灣時，擊出滿貫全壘打；7 日對韓國隊也在球隊落後1分的3局下，於第二打席敲出追平比分的陽春砲，帶動逆轉勝。此外，在8強賽面對委內瑞拉時，雖然1局上山本由伸被阿庫尼亞敲出首局首打席全壘打，但大谷隨即在1局下還以顏色。

★WBC歷屆全壘打王

2006 年： 李承燁（韓國）：5轟

2009 年： 古巴Frederich Cepeda；南韓李杋浩、金泰均；委內瑞拉Magglio Ordóñez；墨西哥Karim García；美國Adam Dunn、Kevin Youkilis：3轟

2013 年： 古巴Alfredo Despaigne、José Abreu：3轟

2017 年： 荷蘭Wladimir Balentien：4轟

2023 年： 美國Trea Turner：5轟

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