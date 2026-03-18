經典賽》連2屆亞軍 美國隊教頭說話了！

美國隊連兩屆經典賽都收下亞軍。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽美國隊今天在冠軍戰以2：3輸給委內瑞拉，連同2023年冠軍戰對日本也是2：3痛失冠軍，總教練迪羅薩（Mark DeRosa）表示不會為輸球找藉口，「兩場都是2：3，在更衣室能看得出來選手們有多沮喪。」

美國隊全場僅敲3支安打，貧打成輸球主因。迪羅薩表示，能在適當時機掌握氣勢、在關鍵時刻做出適時一擊的球隊就能取勝，「這次大會，感覺我們的打線一直沒能真正打出氣勢。」不過他也理解選手的狀況，「每支球隊都還處於春訓初期，選手們也正處於為球季做準備的階段。」

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談到勇奪首冠的委內瑞拉，迪羅薩向他們致敬，「昨晚他們剛激戰義大利，動用全部牛棚戰力，在沒有休息的情況下重返球場奮戰，這真的是非常特別。」

被問到下一屆若再次受邀執教，迪羅薩表示會100%回答「我願意」，「我真的很想贏得冠軍。至於理由？只要看看現在休息室裡球員們有多麼不甘心，你就能明白原因了。」

美國隊原本在8局下靠哈波2分砲扳平戰局，9局上原本正規調度應是派出守護神米勒（Mason Miller）守住，尋求再見勝利的機會，但美國隊派別的投手，被委內瑞拉攻下致勝分，調度引發熱議。對此，迪羅薩解釋：「如果當時是領先狀態就會讓他投，但因為是平手所以才沒派他。」

美國隊曾在2023年第5屆冠軍戰不敵日本獲得亞軍，儘管曾在2017年奪冠，但過去5屆大賽中僅拿過1次冠軍，本屆找來3屆MVP的隊長賈吉與2屆MVP的哈波組成的「MVP 組合」，加上捕手史上最多單季60轟的羅利（Raleigh）等人組成「史上最強美國隊」，未料最終還是亞軍，讓不少美國隊選手呆坐在板凳上。

美國隊總教練迪羅薩（左）。（法新社）

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