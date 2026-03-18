經典賽》平手僵局未派火球終結者讓美國「二連亞」 教頭解釋難處

美國隊投手惠特洛克退場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽冠軍戰，美國隊今天在第9局平手僵局時，沒有先派出火球終結者米勒（Mason Miller），美國隊卻派其他的投手，因此失掉關鍵1分，最終美國隊以2比3敗給委內瑞拉，連兩屆經典賽美國隊都收下亞軍。美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）說明，這是為了尊重教士隊，因此當時未讓米勒登板。

美國隊重砲哈波（Bryce Harper）在8局下擊出追平兩分砲，幫助美國隊起死回生、追成2比2平手。第9局按正規調度，美國隊可能會讓守護神米勒登板，先守住9局上、再尋求再見勝利的機會。

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但美國隊卻派出另一名後援投手惠特洛克（Garrett Whitlock），他被委內瑞拉強打蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）擊出關鍵二壘安打、失掉1分，這也讓美國隊輸球無緣金盃。

對於第9局未推出米勒，迪羅薩賽後說明，「這是為了尊重教士隊，如果我們取得領先，他就會上場。但我不會在平手的情況下讓他登板。」

委內瑞拉奪冠後，賽後的頒獎儀式上，美國隊選手獲得銀牌，但米勒和史瓦伯（Kyle Schwarber）被拍到領到銀牌後，就立即從身上拿掉這面獎牌。

美國隊火球男米勒。（歐新社）



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