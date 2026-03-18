MLB》佐佐木朗希熱身賽防禦率高達13 道奇教頭點出要改善的課題

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲日籍投手佐佐木朗希今年賽季要爭取先發輪值一員，他今天在熱身賽先發3.2局失3分，道奇最後以10比4擊敗皇家。對於朗希的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「當他狀態好的時候，真的非常好。我們只是希望他能在好球帶內投得更有效率。」

佐佐木朗希第3局遇到控球問題，1出局後連丟3次保送，也讓朗希「暫時退場」，由羅伯森（Nick Robertson）接替投球。羅伯森連賞2次三振化解滿壘危機。

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第4局佐佐木朗希重回投手丘，被擊出一發兩分砲。他續投第5局，一上來被擊出二壘安打後，就被換下場。皇家隊該局再靠2次保送、以及滾地球護送回這1分。

總計佐佐木朗希今天3.2局投球，被敲4安包含1轟，賞5次三振、丟4次保送。佐佐木朗希目前在熱身賽先發3場，共投6.2局失10分，防禦率高達13.50。

對於佐佐木朗希的控球問題，羅伯斯說，「你必須能夠順利解決每一局，並更快做出調整。我知道他今晚有一些課題正在嘗試克服，但在比賽中，你必須要找到更快調整的方法，這可能也是他學習曲線的一部分。」

羅伯斯說，「我不擔心結果，更在意的是他能否更快在比賽中調整，因為你不可能每一場都有最佳球威、也不會總是有完美的控球，但你必須要找到方法抓到出局數。」

佐佐木朗希透過翻譯表示，「我還有很多地方需要改進。但這只是春訓，所以就是持續把該做的事情做好。春訓的成績並沒有那麼重要。」

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