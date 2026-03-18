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NBA》靈機一動「鞋」防 卡魯索：知道代價可能就不會做了

2026/03/18 13:04

卡魯索（左）。（法新社）卡魯索（左）。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今靠一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）找回手感，單場轟下40分，以113：108力退魔術，近期豪取9連勝，第二節出現奇葩一幕，卡魯索（Alex Caruso）用鞋子打掉對手的球，吞下技術犯規，他賽後透露自己是靈機一動，也表示如果知道會送對手3分可能就不會做了。

32歲的雷霆大鎖卡魯索今上場24分鐘拿下2分，另有8籃板，但他在第二節倒數4分06秒中鞋子掉了以後，竟然突發奇想在達席爾瓦（Tristan Da Silva）上籃時用鞋子拍掉球，最後被判妨礙中籃，他也吞下技術犯規。

賽後被問及此事時表示，卡魯索表示，自己是靈機一動，「我以前從沒遇過這種情況。我也不知道該怎麼說，就是靈機一動。當時我只想著要把球拍掉，坦白說，我真的不知道裁判會怎麼判，我不知道這會被判妨礙中籃加技術犯規。如果早知道的話，我可能就不會這麼做了，因為這等於送給對方3分。那是自動得分，而且他甚至沒有把球放到籃框上方。」

卡魯索指出，手裡拿著鞋子時，腦中就閃過可以用它來處理這球的念頭，「不是惡意的那種，而是像『讓我試著做個防守，把球擋下來』。這大概就是NBA那種很奇葩的場面，大概接下來 10 年都不會再發生了。」

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