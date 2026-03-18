自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》避免悲劇再度發生 委內瑞拉奪冠瞬間慶祝方式「很含蓄」

2026/03/18 14:42

委內瑞拉奪冠。（路透）委內瑞拉奪冠。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽委內瑞拉終結者帕倫西亞（Daniel Palencia），今天在冠軍戰對美國打者安東尼（Roman Anthony），飆出99.7英里（約160.4公里）火球演出再見三振，助隊以3：2扳倒美國勇奪隊史首冠。

奪冠瞬間帕倫西亞興奮地將手套高拋在天，接著他激動跪地，久久不能自己，此時隊友蜂擁而上，只是他們並沒有做出太興奮的慶祝動作，也沒有「堆疊」在他身上，只是摸了摸帕倫西亞，隨後彼此緊緊相擁，慶祝儀式顯得相當含蓄。

原來，上一屆經典賽波多黎各終結者狄亞茲（Edwin Diaz），在預賽最終戰幫助波多黎各以5 : 2擊敗多明尼加晉級8強，但賽後慶祝卻樂極生悲，狄亞茲被隊友重壓不慎受傷，最終坐著輪椅離開球場，當時不少波多黎各隊友見此悲慘一幕都忍不住落淚，悔不當初。

結果，狄亞茲的傷勢被診斷為右膝髕骨韌帶撕裂，該季大聯盟賽季報銷。為了避免悲劇再度發生，這一屆經典賽特別是中南美洲豪邁球隊，賽後慶祝勝利的行為盡量「含蓄」一點，一如今天奪冠的委內瑞拉。

今年球季狄亞茲轉戰道奇，並再度披上波多黎各家隊球衣征戰經典賽，出賽3場被敲1安飆7K無失分，進帳1次救援成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中