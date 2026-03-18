經典賽》避免悲劇再度發生 委內瑞拉奪冠瞬間慶祝方式「很含蓄」

委內瑞拉奪冠。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽委內瑞拉終結者帕倫西亞（Daniel Palencia），今天在冠軍戰對美國打者安東尼（Roman Anthony），飆出99.7英里（約160.4公里）火球演出再見三振，助隊以3：2扳倒美國勇奪隊史首冠。

奪冠瞬間帕倫西亞興奮地將手套高拋在天，接著他激動跪地，久久不能自己，此時隊友蜂擁而上，只是他們並沒有做出太興奮的慶祝動作，也沒有「堆疊」在他身上，只是摸了摸帕倫西亞，隨後彼此緊緊相擁，慶祝儀式顯得相當含蓄。

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原來，上一屆經典賽波多黎各終結者狄亞茲（Edwin Diaz），在預賽最終戰幫助波多黎各以5 : 2擊敗多明尼加晉級8強，但賽後慶祝卻樂極生悲，狄亞茲被隊友重壓不慎受傷，最終坐著輪椅離開球場，當時不少波多黎各隊友見此悲慘一幕都忍不住落淚，悔不當初。

結果，狄亞茲的傷勢被診斷為右膝髕骨韌帶撕裂，該季大聯盟賽季報銷。為了避免悲劇再度發生，這一屆經典賽特別是中南美洲豪邁球隊，賽後慶祝勝利的行為盡量「含蓄」一點，一如今天奪冠的委內瑞拉。

今年球季狄亞茲轉戰道奇，並再度披上波多黎各家隊球衣征戰經典賽，出賽3場被敲1安飆7K無失分，進帳1次救援成功。

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