日職》台灣重砲大復活！甩開經典賽低潮打擊率破3成 林安可有話想說

〔體育中心／綜合報導〕效力西武獅的台灣強打林安可，近期在官辦熱身賽擺脫經典賽低潮，受訪時他也透露目前的心境。

林安可本季轉戰日職西武獅，這次在世界棒球經典賽再次披上台灣隊戰袍，不過表現不如預期，出賽4場15打數僅敲出1支安打，吞下4次三振，打擊率只有0.067。不過來到官辦熱身賽，林安可逐漸走出低潮，昨天單場雙安演出，目前熱身賽打擊率高達0.333、攻擊指數0.788。

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西武獅官方X今天發布林安可的訪問影片，賽前進行打擊練習的他打擊也逐漸加溫，把球咬得相當紮實，打向外野深處。談到目前狀況逐漸加溫，林安可透露，自己的攻擊策略還有該注意的事情，有做得比較好一點。他強調，就是一樣做自己每天該做的事情，不斷重複地做，調整好心態去準備開季。

最後，林安可也有話想對球迷說：「大家好，我是安可。我會盡快調整狀況，準備一軍比賽開季，希望順利能在開季有好的表現。」

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