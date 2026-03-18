女足亞洲盃》明再拚世界盃門票！台灣隊延續防守氣勢力抗北韓

台灣女足即將對決強敵北韓，爭取明年世界盃門票。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年女足亞洲盃附加賽，台灣隊雖已無緣4強，明天下午5點對決神秘的北韓勁旅，再接再厲爭取明年巴西世界盃門票，全隊期許延續防守氣勢，在南半球澳洲扳倒強敵贏得關鍵勝利。

亞足聯（AFC）官網賽前分析，盛讚台灣女足再度拚出強大的防守韌性與團隊紀律，首戰上半場0：0緊咬名將如雲的日本，8強戰表現更讓人印象深刻，堅壁清野的後防陣式，奮力擋住強敵中國衛冕軍強攻，也締造雙方國際賽交手正規戰首見未失球逼和的隊史紀錄，「儘管最終在延長賽連丟2球，但展現出的頑強鬥志令人印象深刻，這也將是她們爭取晉級的最大籌碼。」

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台灣隊已從伯斯移師黃金海岸的羅賓納體育場，這場附加賽也被各界視為「 矛盾之爭」，我國泰籍總教練查克摩爾（Prasobchoke Chokemor）肩負重任，試圖再次打造一場大師級戰術的防守戰，他直言球員們調整做好在高水準賽場放手一搏的準備， 當務之急正是擋下北韓猛烈攻勢，再伺機突破反擊，「我們已經從前役汲取教訓，將會全神貫注投入這場艱難硬仗。」

至於北韓女足在8強踢出強悍戰力，把東道主澳洲逼入絕境，最終雖以1：2惜敗，全隊仍有機會把失望轉化為強烈求勝慾，準備自2011年後重返世界盃舞台，總教練李成浩說：「期待全隊能夠出強力反彈，北韓目前唯一目標是再度進軍世界盃。我們錯失了晉級4強的機會，但會竭盡全力，再度挺進世界盃。」

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