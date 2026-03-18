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UBA》擺脫昨慘輸39分陰霾 大一雙星楊程恩、查傑率虎科痛宰台藝大

2026/03/18 16:23

虎尾科大楊程恩拿下20分，並傳出13次助攻。（大專體總提供）虎尾科大楊程恩拿下20分，並傳出13次助攻。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強持續在台北體育館進行，虎尾科大擺脫前役慘敗的陰霾，今靠大一雙星楊程恩、查傑各拿20分，以97：67打敗台灣藝大，收下8強首勝。

虎科預賽拿下第6名晉級8強，昨卻以49：88遭國立體大痛宰，今重整旗鼓，上半場打完就取得49：35優勢，第三節持續擴大領先，在郭俊言壓哨上籃得手下，帶著74：48領先進入決勝節，提前讓比賽定調。

來自松山高中的大一雙槍今有不俗演出，楊程恩20分、13助攻，查傑攻下20分、10籃板，總教練盧譽誠表示，今天的表現才是兩人應該有的水準，「昨天對到國體高強度的防守打法有被影響，賽後也有告訴他們，要找到更團隊的打法。」

球隊昨在8強首戰慘敗，盧譽誠賽後先讓球員自行開會討論問題，「他們開完會我也把影片給球員看，讓他們修正問題，有多鼓勵他們，只是一場比賽而已，我們又不是已經走到邊緣，還是很有機會，最重要的是士氣不能掉，今天一開賽的氛圍就很好。」

台美混血好手查傑預賽場均挹注16.4分，出身HBL強權「綠色神盾」的他對UBA一級舞台8強並無懼色，他指出，「昨天輸球比較是我們自己的問題，大家賽後開會也都把話講開來，希望更以團隊為重，我覺得每場比賽一定都會學到東西，昨天對我們來說就是很好的經驗，知道我們到底差在哪裡。」

虎科大三後衛柯舜凱日前在練球時遭郭俊言手肘擊中右眼，目前視線仍然會模糊復出，昨面對國體1分未得，今替補上陣拿下2分、傳出3助攻，達標UBA生涯100助攻，也是隊史同時達成100抄截、100助攻第一人，對於這項里程碑，他感謝隊友，表示要互相信任才能有這樣的表現，他提到，目前還是抓不太到投籃的距離感，目前在場上只能盡量以防守、助攻幫助隊友。

台藝大昨逼出政大一身冷汗，以79：86敗下陣來，讓衛冕軍單場得分、勝分都下本季新低，今卻以30分差慘敗，8強苦吞2連敗，鄭維佑拿下全隊最高15分，替補上陣的張劭安14分次之，徐堂琪12分作收。

查傑20分、10籃板。（大專體總提供）查傑20分、10籃板。（大專體總提供）

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