經典賽》「當世界動真格時日本贏不了...」 名將一針見血揭武士隊弱點

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊今年經典賽隊史首度止步8強，無緣衛冕霸業。前橫濱DeNA名將高木豐在個人Youtube頻道上分析日本隊提前淘汰的關鍵，提出「若世界各國動真格，日本將難以取勝」的見解。

日本隊在本屆C組小組賽以全勝之姿晉級8強，然而遭遇今天奪冠的委內瑞拉，雖然一度取得3分領先，但牛棚仍不敵委內瑞拉重砲部隊，以5：8敗下陣。日本隊與世界的差距究竟在哪？高木豐指出：「身體素質的差距還是太大了，我認為如果各國全力應戰的話，未來日本會贏不了世界。今年各國已經算很認真了，陣中幾乎都是大聯盟球星，整體強悍程度完全不同。」

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本屆打進4強的美國、委內瑞拉、多明尼加與義大利，陣中擁有大量現役大聯盟球星，其中美國、委內瑞拉、多明尼加更是由各隊當家巨星所組成；日本方面雖然也有大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚等大聯盟球員領軍，但仍無法與委內瑞拉抗衡。

高木豐坦言深刻感受到日本隊與世界的差距：「必須鍛鍊體能並讓體格更強壯，不是說身材小就不行，而是要打造出強韌的體魄。野手傳球的速度完全不同，如果不提升到那個層級，日本棒球將會走下坡。小球戰術終究會被力量摧毀。」他還提到本屆有金慧成、李政厚等旅美球員領軍、且徵召數名混血球員的南韓隊：「韓國在力量方面看起來更接近世界水準。」

高木豐強調：「如果拿現在和過去相比，光是上一屆到現在，世界水準就提升非常多。日本若想抗衡，就必須付出極大努力，並且在規則與各方面全面與世界標準接軌，否則只會被拋在後頭。」

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