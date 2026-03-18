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跟拍李洋慢跑「全程在喘」 運動部小編被網調侃︰好像童子瑋

2026/03/18 17:39

跟拍李洋慢跑「全程在喘」 運動部小編被網調侃︰好像童子瑋運動部小編今（18）日上午分享，自己和部長李洋赴日期間一起外出跑步的影片，然而不少網友關注重點，都是小編跟拍時氣喘吁吁的疲累聲音。（圖擷取自@sports__tw Threads，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕近日獲前總統蔡英文認證「39歲爬山喘到不行」的基隆市議長童子瑋，即便本人極力否認，仍被台灣網友打趣成「體力差」的另類代名詞。運動部今（18）日上午分享，部長李洋赴日為台灣對應援期間，仍規律外出跑5公里的影片，然而不少網友注意到，跟拍小編全程氣喘吁吁的疲累聲音，紛紛調侃他的體力「很像童子瑋」。

運動部官方Threads帳號今日上午分享一段影片，內容拍攝李洋前往日本東京觀看世界棒球經典賽（WBC）、為台灣隊全力應援期間，也不忘維持日常運動，隨時的運動小編則一起跟拍記錄，蒐集社群發文素材。從影片顯示，李洋全程輕鬆上跑樓梯、人行道，小編則不斷發出粗重的喘氣聲跟拍跑步，氣喘吁吁的模樣讓李洋頻頻回頭關心。

另據影片透露，2人預計跑一起5公里，小編還在拍攝期間不斷努力鼓勵自己跑起來，但看到李洋越跑越快、自己明顯被海放，對此感到十分絕望，所幸李洋很貼心地放慢速度，等著小編跟上自己。影片最後，小編附上一段寫出「不用跟部長跑步的你，今天運動了嗎？」的問題，同時在貼文中宣布「第1屆號召小編運動比賽」正式開始。

影片曝光後，迅速吸引大批網友關注，不少人留言笑說，「整部只聽到小編喘氣的聲音」、「會放慢腳步等小編的老闆好仁慈」、「這是我第一個不想應徵小編的公司」、「部長慢一點，攝影師跟不上，會喘」、「運動部小編：當初應徵時沒說要跑步」、「運動部是全體員工都要愛運動對吧（？」、「小編：我上個班連運動量也一起達成了？！」、「等你跑到可以輕鬆聊天、手不會晃的時候，你就成功了」。

一些網友則調侃運動部小編，跑步體力跟日前去爬山的童子瑋很像，「留童子瑋跟上」、「小編39歲了嗎？」、「小編可以揪童子瑋訓練」、「小編不要難過，至少還能跑，看看我們議長童子瑋」。被網友狂cue的童子瑋，事後也現身影片下方留言說「原來你也會喘」，反而再度被眾人吐槽，「別上網了，快去鍛鍊」、「議長，平常有空多運動就不會喘了」、「你是總統級認證，不用拖別人下水」。

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