國際自由車環台公路賽屏東六堆站登場 客家鄉親熱烈歡迎

開幕由高樹國小客家樂舞社帶來天空落水歌舞演出。（照片來源：國際自由車環台賽）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026國際自由車環台公路大賽今（18）日前進屏東六堆站，從屏縣高樹鄉公所前出發，行經縣內六堆鄉鎮等地區，全程總長131.2公里，沿途鄉親熱烈加油打氣；屏縣作為環台賽第四站舉辦城市，與各站合作共同行銷台灣，讓世界看見台灣的城市風貌與運動實力。

國際自由車環台公路大賽今年賽事共規劃五站辦理，分別為台北市站、桃園市站、高雄市站、屏東六堆站及幸福台九線站，屏東縣為第四站；行政院客委會主委古秀妃在高樹鄉公所前為本站賽事鳴槍，她表示，賽事從六堆最北、最右側高樹鄉，一直到最南邊佳冬鄉，行經8個客鄉，途中客庄孩子會出來為選手加油，為台灣隊加油，也祝福所有選手有好成績。

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屏東縣政府教育處長陳國祥也說，沿途設有客家特色的「加油站」，各客庄社區、學校共襄盛舉，鄉親師生為行經的選手們加油，有客家花布、藍衫等元素，盼讓國際友人領略台灣客家文化；也期待透過全球在地化，讓在地學子像自由車選手突破極限，以英語與國際選手交流，教他們說客語，讓在地社區更國際化。

選手從高樹出發後，行經鹽埔、長治、麟洛、竹田鄉、潮州鎮、佳冬、新埤、萬巒及內埔鄉，以六堆客家文化園區為終點，全程131.2公里，設有3處衝刺點，沿線道路型態多元，包含筆直寬闊的平路路段、鄉間小徑及街道，串聯客家聚落及田園風光，選手在速度競逐之餘，感受到傳統建築與濃厚人文景致。

2026國際自由車環台公路大賽賽事，經國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家、21支車隊，177位國際好手來台競逐。

萬巒鄉五溝國小學生組成加油團，為各國選手加油。（照片來源：國際自由車環台賽）

民眾揮舞國旗歡迎各國選手。（照片來源：國際自由車環台賽）

各國車隊選手穿梭於賽道上。（照片來源：國際自由車環台賽）

各國選手衝刺。（照片來源：國際自由車環台賽）

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