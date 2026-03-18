亞洲盃風帆船澎湖站 19至24日馬公觀音亭登場競技

亞洲盃風帆船澎湖站比賽，澎湖各界嘉賓宣布開幕。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年ILCA亞洲盃澎湖站，將於3月19日至24日在澎湖觀音亭帆船訓練中心盛大舉行。來自亞洲及世界各地共13個國家與地區的選手齊聚澎湖，展開為期6天的精彩競技，為台灣年度重要國際帆船賽事揭開序幕。

此次賽事參賽國家與地區包括斯里蘭卡、印尼、馬來西亞、新加坡、中華台北、香港、日本、韓國、印度、菲律賓、泰國、澳門及安道爾，參賽選手人數突破百位，連同教練、隊職員及家屬到訪，預計將有數百人齊聚澎湖，不僅展現國際帆船競技水準，也為澎湖帶來顯著的運動觀光效益。

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澎湖擁有穩定的東北季風與優越的海域條件，是亞洲重要的帆船訓練與競賽場域。此次舉辦ILCA亞洲盃澎湖站，不僅強化臺灣在國際帆船運動的能見度，也展現澎湖持續推動海洋運動與國際交流的成果。此次賽事的順利舉辦，特別感謝企業與產業夥伴的大力支持，包括琺伊科技及莫安娜船艇公司提供船艇租賃與賽事支援，協助提升賽事執行品質與國際接軌能量，透過公私協力，為選手打造安全且專業的競賽環境。

賽事期間除將展開精彩的海上競賽外，主辦單位亦安排記者會、歡迎晚宴及頒獎典禮等系列活動，讓來自各地的選手與教練在競技交流之餘，也能深入體驗澎湖獨特的海洋文化與在地風情。主辦單位表示，期盼透過此次國際賽事，持續提升澎湖在國際帆船界的能見度，促進國際體育交流，並帶動海洋運動觀光發展，讓世界看見澎湖作為海洋運動城市的潛力與魅力。

亞洲盃風帆船競賽，十九至二十四日在澎湖觀音亭舉行。（澎湖縣帆船協會提供）

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