自由車環台賽》拉約維奇屏東六堆奪單站第2冠 盧紹軒終點前滑倒

義大利索盧森隊拉約維奇 勇奪第2個單站冠軍。（環台賽大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026國際自由車環台公路大賽第4站來到屏東六堆站，獨特客家庄路線總長131.2公里，義大利索盧森隊拉約維奇（Dusan Rajovic）以2小時44分49秒勇奪第2個單站冠軍；台灣隊老將盧紹軒終點前滑倒，以小將張祐誠單站30名為地主最佳。

上百位車手頂著南台灣逾攝氏30度高溫激烈競逐，最終集團衝刺時，首站台北市封王的拉約維奇後勁十足，扮演奇兵在右側突圍而出，拿下今年環台賽第2個單站冠軍，「我過去衝刺極速是時速72公里，但今天就達到71公里，所以速度已經不能再快了。」至於前半段養精蓄銳保留體力的台灣隊，終點前700公尺大右彎處主將盧紹軒和21歲張祐誠都卡在主集團前方，原本有望爭取單站最佳成績，可惜盧紹軒滑倒摔車，帶傷衝線僅排第93；張祐誠也稍微受到影響下，只獲得單站30名。

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「本來卡的位置還不錯，如果順利應該有機會在15名內，那時候體力和狀態都不錯，但轉彎處有沙子，車子閃不過然後就直接掃掉了，很無奈比賽就是這樣，要拼成績就要賭一下，可惜今天賭輸了。」第8次參加環台賽、本月26日滿33歲的盧紹軒透露，可能是環台賽最後一舞，「我覺得自己差不多了，覺得心已累而且競爭力也越來越沒有那麼好，先騎完今年賽事再來做打算。」

明天是環台賽壓軸第5站，睽違15年重返花東的幸福台九線站，全程153.71公里，設有2個登山點及2個衝刺點，即將再度迎來東部壯麗山水作為賽事的收官舞台。

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