經典賽》台灣王牌！徐若熙日職熱身賽首秀好投 5.2局飆7K、最快球速出爐

徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊王牌徐若熙重返軟銀後，今天在日本職棒公辦熱身賽首秀，5.2局猛飆7K僅掉1分的好投，最快球速155公里，朝向日職開季輪值的腳步邁進。

徐若熙首局火球連發，對田中幹也連飆3顆火球，但第3顆153公里低角度速球被他扛出左外野方向陽春砲，失掉公辦熱身賽的第1分。徐若熙迅速回穩，連續解決10名打者，直到4局上才被細川成也敲安，並投出首次四壞，所幸讓沙諾（Miguel Sanó）敲三壘滾地球出局，化解得點圈有人的危機。

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5局上，徐若熙再飆本場第3次三上三下，6局上續投，開局被洋砲卡利斯特（Orlando Calixte）敲二壘安打，1出局又四壞岡林勇希，面臨1出局一二壘有人危機，他三振板山祐太郎抓到2出局後退場休息，由木村光幫忙解決危機。

徐若熙合計82球5.2局僅被敲3支安打，猛飆7次三振，失掉1分，熱身賽有個好的開始。

徐若熙休季與3年總額約15億日圓加盟軟銀，2月底在台日交流賽對台灣隊繳出3局無失分好投，追平生涯最速158公里，而經典賽小組賽對澳洲之戰，也投出4局無失分，讓軟銀考慮直接讓他進開季輪值。

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