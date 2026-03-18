UBA》政大痛宰中信寫67連勝 陳子威談建立球隊文化重要性

政治大學67連勝。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強面對中信學院，12人出賽有11人得分，聯手以106：76輕取中信學院，跨季67連勝到手，續朝6連霸邁進。

政大昨以86：79打敗台灣藝大，單場得分、勝分都下本季新低，進行調整過後今一開賽就來勢洶洶，拉出19：1攻勢，中信直到此節倒數2分鐘才靠廖偉釩外線破網首度進球，政大首節就打出24：4攻勢為比賽定調。

請繼續往下閱讀...

大四射手吳志鍇今9投5中包括4記三分球，拿下20分，達成UBA生涯900分里程碑，林子皓進帳20分、5籃板，昨完成千分里程碑的宋昕澔挹注17分、7籃板。中信學院以李宗漢16分最佳，廖偉釩挹注14分，一哥張俊生1分未得。

政治大學宋昕澔17分、7籃板。（大專體總提供）

總教練陳子威表示，昨天首戰表現不如預期，「還是想讓球員知道，其實每一隊都很接近，要戰戰兢兢發揮我們的特色，今天上半場確實執行力變得比較好，我們一直都是靠這樣的團隊紀律來執行我們的攻守，賽後也有鼓勵他們，今天有打出我們的東西，大家都扮演自己的角色，各司其職，今天有把節奏打回來。」

政大連兩天有球員達成里程碑，吳志鍇今締造9百分里程碑，陳子威笑說，「還差100分！應該有機會一千分吧，很感謝UBA幫我們做這些紀錄，我們以前在打球的時候都沒有這些紀錄，希望他們可以持續突破自己的紀錄。」

陳子威表示，除了UBA的紀錄外， 政大也相當重視隊史的紀錄，「很多學長都立下標竿，NCAA很多學校在各項數據都有紀錄保持人，我們也希望球隊裡面能有隊史紀錄，讓後續進來的學生有突破的機會，一個球隊要有文化，除了UBA要做以外，我們球隊也要努力去做這些事情。」

政治大學67連勝。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法