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經典賽》紅襪成最大贏家？鄭宗哲等人合計狂敲11轟 總教練有話要說

2026/03/18 17:59

鄭宗哲。（資料照，美聯社）鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026經典賽落幕，紅襪隊本屆有許多好手征戰，打者在本屆賽會一共敲出11發全壘打，表現絕佳，更打臉權威數據媒體預測。對此總教練柯拉（Alex Cora）也自信表示，紅襪今年一定能產出一位20轟打者。

紅襪去年季中交易掉德弗斯（Rafael Devers），休季又失去柏格曼（Alex Bregman）。少了兩大重砲之下，根據《Fangraphs》的《ZiPS》預測系統，紅襪今年陣中沒有任何球員能敲出20轟，其中史托瑞（Trevor Story）、安東尼（Roman Anthony）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）都被預測為18轟，而康崔拉斯（Willson Contreras）、瑞拉法（Ceddanne Rafaela）與杜蘭（Jarren Duran）則是17轟。

然而在本屆經典賽中，紅襪打者累積敲出多達11轟，墨西哥隊杜蘭3轟、美國隊安東尼2轟、日本隊吉田正尚2轟、委內瑞拉隊阿布瑞尤2轟、英國隊伊頓（Nate Eaton）與台灣隊鄭宗哲也各敲1轟。

當被問及這次經典賽，是否能改變外界對紅襪2026年的看法，總教練柯拉表示：「也許對那些預測來說是吧，我真的相信紅襪一定會有人打出20轟，我很確定一定會有人達成。」他也將紅襪打者在經典賽的爆發歸功教練團，「這正是我們一直在強調的，讓球員為這項賽事做好準備。」

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