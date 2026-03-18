運彩制度大翻修？每年多21億挺體育 業界：有助創造三贏

運彩公會理事長何昱奇表示，若修法順利通過，將可形成「三贏局面」。（運彩公會提供）

〔記者許國楨／台中報導〕黃仁、廖偉翔、呂玉玲等19名立法委員近日共同提出《運動彩券發行條例》修正草案，主張調整運動彩券制度，希望讓台灣運彩制度與國際市場接軌，提升整體競爭力，業界人士表示，此次修法具高度正當性與制度合理性，將有助於提升台灣運彩市場競爭力，並引導地下賭盤資金回流合法體系。

中華民國運彩公會表示，目前台灣運動彩券的獎金支出率相對偏低，與國際普遍80%至90%以上的回饋水準相比，競爭力明顯不足，導致部分投注資金流向地下賭盤，不僅影響合法產業發展，也使體育財源成長受限，此次修法另一項重點，是增加發行機構盈餘提撥比例，規劃每年額外提撥30%盈餘回饋體育主管機關，以強化體育發展基金來源。

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運彩業界人士分析，若依現行標案每年約70億元盈餘計算，修法後將額外提撥30%，約增加21億元投入運動發展基金，使每年挹注體育發展的資金總額達到約91億元，透過制度調整擴大合法市場規模，不僅能讓政府獲得更穩定的體育財源，也有助於引導原本流入地下市場的投注資金回流。

運彩公會理事長何昱奇表示，長期以來業界認為運彩制度存在獎金支出率偏低、銷管結構僵化等問題，使市場競爭力受限，他形容產業處境宛如「王寶釧苦守寒窯18年」，若修法順利通過，將可形成「三贏局面」：消費者獲得合理回饋、政府擁有穩定財源、經銷商得以永續經營，這不只是商業利益重整，更是合法體系對抗地下盤口的絕地反攻。

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