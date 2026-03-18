運動部》趙士強率國訓新團隊上任 林郁婷祝賀林鴻道

國訓中心董事長林鴻道（中）、執行長趙士強（右2）與教練座談。（國訓中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國家運動訓練中心新任董事長林鴻道與執行長趙士強就任之後，隨即展現行動力，今日南下高雄左營國訓中心，與行政團隊及培訓隊教練團座談交流，會中並介紹董事會新任榮譽顧問何卓飛及新任副執行長林華韋，並宣示將以最快速度啟動團隊運作，展現嶄新氣象。

週三上午與行政團隊交流外，新任團隊下午與培訓隊教練進行座談與意見交換。巴黎奧運拳擊金牌名將林郁婷特地到場祝賀林鴻道就任，雙方親切互動現場氣氛溫馨。首次面對面交流中，兩位新任領導人以輕鬆幽默方式與教練互動，並一致強調「溝通」是推動組織前進的關鍵起點。趙士強表示，未來將以「以專業守護夢想」為核心精神，帶領團隊成為國家隊最堅強的後盾，讓選手與教練無後顧之憂，全力在國際賽場上發揮實力，為台灣爭取佳績、贏得榮耀。

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林鴻道指出，國訓中心未來將朝「專業化、科學化，以及行政法人的獨立特色與彈性」等三大方向持續精進，以提升整體運作效率，並推動企業化經營，強化組織執行力。他也強調，未來將從思維、文化到管理全面轉型，建立以選手為導向的組織文化。在行政團隊管理上，也將落實「賞罰分明」原則，建立公平且有效率的工作環境，「這是我們共同的國訓中心，一起努力前進。」

林鴻道（左起）與拳擊名將林郁婷。（國訓中心提供）

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