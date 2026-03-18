自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

運動部》趙士強率國訓新團隊上任 林郁婷祝賀林鴻道

2026/03/18 18:17

國訓中心董事長林鴻道（中）、執行長趙士強（右2）與教練座談。（國訓中心提供）國訓中心董事長林鴻道（中）、執行長趙士強（右2）與教練座談。（國訓中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國家運動訓練中心新任董事長林鴻道與執行長趙士強就任之後，隨即展現行動力，今日南下高雄左營國訓中心，與行政團隊及培訓隊教練團座談交流，會中並介紹董事會新任榮譽顧問何卓飛及新任副執行長林華韋，並宣示將以最快速度啟動團隊運作，展現嶄新氣象。

週三上午與行政團隊交流外，新任團隊下午與培訓隊教練進行座談與意見交換。巴黎奧運拳擊金牌名將林郁婷特地到場祝賀林鴻道就任，雙方親切互動現場氣氛溫馨。首次面對面交流中，兩位新任領導人以輕鬆幽默方式與教練互動，並一致強調「溝通」是推動組織前進的關鍵起點。趙士強表示，未來將以「以專業守護夢想」為核心精神，帶領團隊成為國家隊最堅強的後盾，讓選手與教練無後顧之憂，全力在國際賽場上發揮實力，為台灣爭取佳績、贏得榮耀。

林鴻道指出，國訓中心未來將朝「專業化、科學化，以及行政法人的獨立特色與彈性」等三大方向持續精進，以提升整體運作效率，並推動企業化經營，強化組織執行力。他也強調，未來將從思維、文化到管理全面轉型，建立以選手為導向的組織文化。在行政團隊管理上，也將落實「賞罰分明」原則，建立公平且有效率的工作環境，「這是我們共同的國訓中心，一起努力前進。」

林鴻道（左起）與拳擊名將林郁婷。（國訓中心提供）林鴻道（左起）與拳擊名將林郁婷。（國訓中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中