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TPBL》職業球員防賭遠離誘惑！高雄海神法治教育宣導

2026/03/18 18:34

高雄海神職業籃球員積極參與法治教育宣導。（海神提供）高雄海神職業籃球員積極參與法治教育宣導。（海神提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕高雄海神職業籃球隊今於高雄漢來大飯店舉辦法治教育宣導講座，由橋頭地方檢察署主任檢察官蔡杰承擔任講師，從刑度概念講起，衍生至刑法賭博、詐欺、酒駕刑責、性影像案件及與職業球員切身相關的運動防賭等議題，穿插「快問快答」、Q&A互動，最後提醒球員遠離誘惑，並與地檢署建立溝通聯繫合作平台，共同維護良好的職業運動環境。

熱愛籃球運動的蔡杰承，過去擔任連江地檢署主任檢察官，派駐於法務部廉政署南部地區調查組擔任駐署檢察官，破獲多起重大刑事案件，也曾為中華職棒裁判、義大犀牛、富邦悍將等講授法治教育宣導課程，開場的「法律快問快答」案例大考驗，就讓球員們討論熱烈。

講座先自刑度概念基本認知，再進入運動防賭議題重點如刑法賭博罪、刑法詐欺罪判定標準，輔以相關案例做說明，尤其「運動彩券發展條例」、「運動產業發展條例」的相關刑責規範，強調「犯意聯絡，行為分擔」的判罰準則，以及職業球員需承擔的民事求償與社會責任，提醒球員從中借鑑。

而國內常見的詐欺案件、人頭詐騙、酒駕毒駕及兩性法律相關的家庭暴力、性影像案件、跟蹤騷擾刑法犯罪，也結合案例加以說明。Q&A環節球員提問踴躍，在台灣生活多年的洋將艾德也對機車行駛的交通法規提問。連續第二年與橋頭地檢署合作，蔡杰承樂見球員法治素養逐年提升，期許球員專注本業全心投入，建立良好習慣遠離誘惑，才能讓職業生涯走得長遠。

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