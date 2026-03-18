東超季後賽》葛拉漢19分、盧峻翔本土最佳12分 領航猿痛宰SK騎士闖4強

盧峻翔。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽6強季後賽首戰，葛拉漢拿下全隊最高19分，盧峻翔進帳本土最高12分，助隊以89：69痛宰首爾SK騎士，連續兩季挺進4強。

領航猿上季首度參與東超就殺進冠軍戰，最後和日本廣島蜻蜓激戰到最後落敗，收下亞軍，仍締造台灣球隊在東超最佳成績。這次捲土重來，他們在小組賽取得4勝2負、分組第2，得從6強打起。

請繼續往下閱讀...

領航猿今天開局在盧峻翔、伯朗接力得分下，打出5：0攻勢，但SK騎士很快反擊扳平，隨後領航猿輪流有人跳出再次超前，領航猿首節打完暫時以21：14領先。

次節葛拉漢連拿4分，加上伯朗也開火助隊擴大優勢，但這節後段領航猿因犯規較多，得分也有些停滯，一度被追上，最後關頭葛拉漢連兩記三分球，助他們在半場打完仍取得44：32領先。

葛拉漢上半場拿下14分全場最高，伯朗13分次之；SK騎士方面，亞洲外援托倫蒂諾（Arvin Tolentino）12分最高。

易籃後，領航猿進攻多點開花，將領先擴大到15分差，隨後SK騎士飆進三分球止血。不過，領航猿這節找到外線準星，盧峻翔、關達祐輪流命中三分球，外加陳將双的壓哨三分彈，帶著20分領先進入決勝節；即便如此，SK騎士也並未放棄，嘗試在末節反撲，只是差距太大也無力逆轉戰局。

領航猿今天4人得分上雙，葛拉漢繳出全隊最高19分，伯朗16分次之，盧峻翔攻下12分本土最高；SK騎士方面，洋將沃尼（Jameel Warney）和托倫蒂諾都攻下18分最佳。

盧峻翔。（東超提供）

白曜誠。（東超提供）

伯朗。（東超提供）

葛拉漢。（東超提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法