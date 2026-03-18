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經典賽》徐若熙日職熱身賽首秀飆7K好投 日本名將有話要說

2026/03/18 19:11

徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊王牌徐若熙昨在日本職棒公辦熱身賽首秀，先發繳出5.2局猛飆7K僅掉1分的好投，朝向日職開季輪值的腳步邁進，曾在日職入選過3屆明星賽的日本名將浜名千広認為，徐若熙繳出稱職的先發內容。

徐若熙續投6局上，即便球速掉到150公里以下，最終仍可用變速球三振細川成也抓到2出局退場，日本轉播單位球評浜名千広評價，非常稱職的投球內容，最後在危機中的三振也能投出來，「不管是搶好球、球速、變化球的發揮都還不錯。」

浜名千広直言，徐若熙這場比賽能夠搶到好球數，而對決的時候也能把球好好控在上下的角度，算是非常稱職的內容，「接下來就是要觀察球數能拉多長，看軟銀要給他投多少來迎接開幕戰。」日本轉播單位也評價，徐若熙這場比賽的表現讓人安心不少，也很令人期待下次的投球。

徐若熙首局火球連發，對田中幹也連飆3顆火球，但第3顆153公里低角度速球被他扛出左外野方向陽春砲，失掉公辦熱身賽的第1分。徐若熙迅速回穩，連續解決10名打者，直到4局上才被細川成也敲安，並投出首次四壞，所幸讓沙諾（Miguel Sanó）敲三壘滾地球出局，化解得點圈有人的危機。

5局上，徐若熙再飆本場第3次三上三下，6局上續投，開局被洋砲卡利斯特（Orlando Calixte）敲二壘安打，1出局又四壞岡林勇希，面臨1出局一二壘有人危機，他三振板山祐太郎抓到2出局後退場休息，由木村光幫忙解決危機，合計82球5.2局僅被敲3支安打，猛飆7次三振，失掉1分，熱身賽有個好的開始。

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