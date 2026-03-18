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日本版「神犬萊芙」神算鸚鵡成功預測WBC冠軍委內瑞拉

2026/03/18 19:52

日本有隻鸚鵡成功預測本屆WBC經典賽冠軍為委內瑞拉。（圖擷取自@nakprstaff社群平台「X」）日本有隻鸚鵡成功預測本屆WBC經典賽冠軍為委內瑞拉。（圖擷取自@nakprstaff社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣社群媒體上有隻名叫「萊芙」的薩摩耶犬成功預測WBC經典賽台灣隊比賽結果，而在日本有隻鸚鵡奧利維亞（オリビア）在預測WBC經典賽，牠不僅在2023年WBC經典賽完全命中日本隊的勝負結果，也成功預測本屆冠軍由委內瑞拉奪下。

綜合媒體報導，奧利維亞是隻住在栃木縣那須市那須動物王國的20歲非洲灰鸚鵡，從2014年開始展現預測體育賽事的能力，在昨（17日）的占卜中，奧利維亞從兩根分別插著不同國旗的牙籤中，選出有委內瑞拉國旗的牙籤，預言委內瑞拉將贏得比賽。

奧利維亞從2014年至2025年總共預測了99場體育賽事，命中53場，準確率達到53.5%。這回牠在預測C組日本隊比賽時，預言6日擊敗台灣，8日擊敗澳大利亞，10日擊敗捷克，但7日輸給韓國，最後僅1場與實際狀況不符。

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