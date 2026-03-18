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日職》經典賽宰制南韓！古林睿煬飆156公里救援成功 林家正代打亮相

2026/03/18 19:58

〔體育中心／綜合報導〕效力日本火腿的台灣火球男古林睿煬，今天迎來今年官辦熱身賽初登板，於9局上後援1局無失分，收下救援成功。

古林在經典賽小組賽最終戰肩負抗韓重任，也是他本屆唯一出賽，繳出4局好投，只被敲2安丟1分，幫助台灣拿下賽史對南韓首勝。他在該場比賽投出32顆四縫線速球，均速達152.1公里，高居台灣隊第4名，也讓世界看見台灣火球的威力。

經典賽結束後回到日職，古林今天在對決橫濱DeNA的官辦熱身賽亮相，於9局上登板關門，連續3顆152、152、155公里速球讓梶原昂希站著不動吞K，接著更飆出此役最速的156公里火球，讓戸柱恭孝敲出右外野飛球出局，最終用125公里曲球讓京田陽太敲出二壘滾地球出局，收下救援成功。

古林此役投1局只用9球，飆出1次三振上演三上三下。另外，經典賽期間與火腿達成加盟共識的台灣鐵捕林家正，今天也在7局下上場代打，不過揮空遭到三振，之後就退場休息，無緣與古林投捕搭檔合體。

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