UBA》黎明隊史首勝強權健行 主帥吳建龍感觸深：孟竹哥是我的恩師

黎明學院泰力攻下全場最高30分、22籃板。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕黎明學院今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級8強，靠泰力轟下30分、22籃板，以86：79扳倒強權健行科大，收下8強首勝，總教練吳建龍坦言感觸很深。

黎明昨在首戰以70：76不敵輔仁大學，今首節打出25：19攻勢，雖然第二節結束前被健行取得45：44反超，但易籃後持續展現防守強度，第三節只讓健行拿下13分，終場以7分差擊敗昨與中信學院廝殺至延長賽才贏球的健行，除外籍生泰力有不俗發揮，隊長謝侄豈也拿下21分，田曜樂挹注13分、7籃板，健行以王鼎鈞17分最佳。

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這是黎明在公開一級首度擊敗健行科大，吳建龍賽後表示感觸很深，畢竟自己也是健行教練團出身，「我也在那裡拿過冠軍，每次跟孟竹哥對戰都在跟他學習，他也算是我的恩師，很慶幸可以帶球隊一直跟他對抗。」

在8強階段拿下重要一勝，吳建龍感謝球員沒有因為昨天的失利因此士氣低落，也透露以能仁家商在HBL8強首戰不敵東泰高中為例鼓勵子弟兵，「不要覺得第一場輸了，心情就有所影響，今天包含板凳球員都有達到我的要求，執行力比昨天好太多了。」

大三前鋒謝侄豈本季從台灣體大轉學來到黎明，吳建龍表示，他的加入帶給球隊很大的幫助，除成為教練團與兩位後衛田曜樂、王正睿溝通的橋樑，擔綱隊長也相當稱職，「他現在的心態非常棒，有展現領導的氣質，不過還是希望他可以多講話。」

謝侄豈拿下21分，並傳出7次助攻。（大專體總提供）

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