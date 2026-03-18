中職》還好嗎？曾仁和轉戰味全龍 最快球速141公里

味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕去年季後曾仁和從樂天桃猿轉戰味全龍，今天他首度在公辦熱身賽登板，對統一獅先發3局失1分，獅隊投手群有效壓制龍隊打線，最終獅隊就以4：2擊敗龍隊。

曾仁和前兩局未被敲安，只對陳重羽投出觸身球讓對方上壘，3局下他遭遇亂流，林祖傑、林泓弦、蘇智傑先後敲安拿下1分，曾仁和用39球投完3局退場，被敲3安失1分為責失，直球均速不到140公里，最快球速只有141公里，球速、球威距離巔峰時期有一大段落差。

請繼續往下閱讀...

龍隊在2局上靠陳子豪二壘安打、王順和安打和張政禹高飛犧牲打先馳得點，3局下獅隊追平比分，4局下林子豪、潘磊選到保送，張翔擊出雙殺打，林子豪進佔三壘，朱迦恩適時安打幫助獅隊取得1分領先。

7局上陳子豪、王順和、曾聖安先後敲出安打扳平比分，下個半局獅隊靠陳聖平二壘安打、田子杰三壘安打、潘傑楷二壘安打進帳2分，一路領先到終場。

獅隊先發投手郭俊麟投4.1局被敲5安失1分，代表加拿大打經典賽的洋投布雷克近期歸隊，今天首度在公辦熱身賽亮相，他用53球後援4局，其中39顆好球，被敲4安飆4K失1分拿下勝投。

這屆經典賽布雷克出賽1場，對波多黎各後援3局未被敲安，讓對方打者9上9下無失分拿下救援成功，幫助加拿大首度打進8強。

味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）

統一獅洋投布雷克。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法