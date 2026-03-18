自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》還好嗎？曾仁和轉戰味全龍 最快球速141公里

2026/03/18 21:09

味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕去年季後曾仁和從樂天桃猿轉戰味全龍，今天他首度在公辦熱身賽登板，對統一獅先發3局失1分，獅隊投手群有效壓制龍隊打線，最終獅隊就以4：2擊敗龍隊。

曾仁和前兩局未被敲安，只對陳重羽投出觸身球讓對方上壘，3局下他遭遇亂流，林祖傑、林泓弦、蘇智傑先後敲安拿下1分，曾仁和用39球投完3局退場，被敲3安失1分為責失，直球均速不到140公里，最快球速只有141公里，球速、球威距離巔峰時期有一大段落差。

龍隊在2局上靠陳子豪二壘安打、王順和安打和張政禹高飛犧牲打先馳得點，3局下獅隊追平比分，4局下林子豪、潘磊選到保送，張翔擊出雙殺打，林子豪進佔三壘，朱迦恩適時安打幫助獅隊取得1分領先。

7局上陳子豪、王順和、曾聖安先後敲出安打扳平比分，下個半局獅隊靠陳聖平二壘安打、田子杰三壘安打、潘傑楷二壘安打進帳2分，一路領先到終場。

獅隊先發投手郭俊麟投4.1局被敲5安失1分，代表加拿大打經典賽的洋投布雷克近期歸隊，今天首度在公辦熱身賽亮相，他用53球後援4局，其中39顆好球，被敲4安飆4K失1分拿下勝投。

這屆經典賽布雷克出賽1場，對波多黎各後援3局未被敲安，讓對方打者9上9下無失分拿下救援成功，幫助加拿大首度打進8強。

味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）味全龍先發投手曾仁和。（味全龍提供）

統一獅洋投布雷克。（統一獅提供）統一獅洋投布雷克。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中