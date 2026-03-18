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MLB》地表最強吸金機器！大谷翔平場外收入約40億 重返最高薪棒球員寶座

2026/03/18 21:40

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊的日本巨星大谷翔平再次證明自己不僅是棒球場上的「二刀流獨角獸」，更是全球體壇最強大的吸金機器。根據美國體育商業媒體「Sportico」報導，大谷翔平2026年的場外代言收入是驚人的1.25億美元（約新台幣40億元），超越了高球傳奇名將老虎伍茲（Tiger Woods）於2009年創下的1.05億美元紀錄，成為運動史上年度場外收入最高的現役運動員。

大谷翔平自去年場外收入突破1億美元後，今年更進一步衝破「伍茲障礙」，目前在全球體壇歷史上，僅有大谷翔平、老虎伍茲、費德爾（Roger Federer）與柯瑞（Stephen Curry）曾達成單年代言破億的壯舉。

道奇在2023年12月與大谷翔平簽下10年7億美元大約，除了每年拿200萬美元薪水外，其他都是延遲支付，但大谷翔平在2025年賽季從代言和紀念商品賺進約1.25億美元，今年總收入高達1.27億美元，超越簽下史上最貴合約的大都會強打索托（Juan Soto），過去4年3度登上大聯盟最高薪球員寶座。

大谷目前擁有約20個品牌合作夥伴，包括New Balance、日本航空、Seiko、Kowa、Kosé和Hugo Boss等知名企業，他在去年12月成為Kirin的代言大使。此外，大谷率領道奇在世界大賽締造2連霸，他的商品銷售也呈現爆發性的成長。

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