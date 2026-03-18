東超季後賽》伊朗明星後衛西納傷退 國王遭宇都宮打爆無緣4強

西納受傷倒地。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽6強季後賽首戰對決日本宇都宮皇者，第一節國王曾取得大幅領先，但在伊朗明星後衛西納傷退後被打亂布陣，加上對手全場飆進16顆三分球，終場國王就以85：64不敵宇都宮，無緣4強。

國王上季獲得季軍，締造隊史在東超最佳成績，這季他們驚險取得6強季後賽門票，他們也積極補強，找來伊朗明星後衛西納、「護國神Q」戴維斯加入助拳，盼能提升戰力。

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國王今天在開局打出16：10領先，但在次節還剩8分44秒時，亞洲外援西納右膝受傷，躺在地上久久無法起身，最後被用擔架抬出場，少了一大戰將，宇都宮也趁勢連續命中三分球迎頭趕上。眼看對手逐步進逼，李愷諺適時跳出完成三分打，加上熊祥泰快攻上籃助隊勉強穩住優勢，只是宇都宮也很快反擊，輪流在外線開火超車，半場打完，宇都宮取得48：37領先。

國王杰倫半場拿下11分全隊最高，宇都宮方面，傑雷特（Grant Jerrett）拿下14分全場最高，但他們全隊在第二節三分球9投8中，成為超前的關鍵。

國王似乎在下半場仍找不到防堵宇都宮的對策，連續被命中三分球，只能一路苦追，末節被擴大到超過20分差也無力回天，無緣連續3季晉級4強。

國王今天僅兩名球員得分上雙，全隊三分球24投僅2中，相當慘烈，杰倫進帳18分全隊最高，沃許本拿下14分、10籃板，李愷諺9分為本土最佳；宇都宮方面，傑雷特猛砍27分、12籃板，紐比爾（D.J. Newbill）貢獻20分、6助攻。

西納。（東超提供）

杰倫。（東超提供）

林彥廷。（東超提供）

沃許本。（東超提供）

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