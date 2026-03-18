經典賽》30歲生日快樂！「費仔」比愛心接受祝福 有話對台灣球迷說

費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽圈粉無數的台灣隊混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），昨天迎來30歲生日，今天他透過經紀公司複製影片，感謝台灣球迷的祝福。

費爾柴德是台灣隊唯一1位混血好手，而他也用表現證明自己的大聯盟實力，出賽4場打擊三圍.250/.438 /.750，攻擊指數1.188，敲出2轟、6分打點，對捷克轟出滿貫砲，更對南韓混血強投丹寧（Dane Dunning）敲出逆轉2分砲，成為貨真價實的台灣英雄。

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費爾柴德昨天迎來30歲生日，今天他透過經紀公司錄製影片，向台灣球迷表達謝意：「哈囉台灣，謝謝所有球迷一路以來持續支持我、為我加油，即使我已經回到美國參加春訓，我收到了非常多的生日祝福，真的非常感謝大家，總是給我溫暖心意。這個賽季我也會持續努力，也希望大家繼續支持我。」話說完後，「費仔」還不忘對著鏡頭雙手比出愛心手勢，展現俏皮一面。

本季效力守護者的費爾柴德，目前在春訓熱身賽出賽6場，16打數敲出4安打，包含1支二壘安打與1轟，選到1次保送，貢獻1分打點，得到4分，打擊三圍.250/.333/.500，攻擊指數0.833，另有1次盜壘成功。

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