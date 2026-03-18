自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》30歲生日快樂！「費仔」比愛心接受祝福 有話對台灣球迷說

2026/03/18 21:59

費爾柴德。（資料照，路透）費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕本屆經典賽圈粉無數的台灣隊混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），昨天迎來30歲生日，今天他透過經紀公司複製影片，感謝台灣球迷的祝福。

費爾柴德是台灣隊唯一1位混血好手，而他也用表現證明自己的大聯盟實力，出賽4場打擊三圍.250/.438 /.750，攻擊指數1.188，敲出2轟、6分打點，對捷克轟出滿貫砲，更對南韓混血強投丹寧（Dane Dunning）敲出逆轉2分砲，成為貨真價實的台灣英雄。

費爾柴德昨天迎來30歲生日，今天他透過經紀公司錄製影片，向台灣球迷表達謝意：「哈囉台灣，謝謝所有球迷一路以來持續支持我、為我加油，即使我已經回到美國參加春訓，我收到了非常多的生日祝福，真的非常感謝大家，總是給我溫暖心意。這個賽季我也會持續努力，也希望大家繼續支持我。」話說完後，「費仔」還不忘對著鏡頭雙手比出愛心手勢，展現俏皮一面。

本季效力守護者的費爾柴德，目前在春訓熱身賽出賽6場，16打數敲出4安打，包含1支二壘安打與1轟，選到1次保送，貢獻1分打點，得到4分，打擊三圍.250/.333/.500，攻擊指數0.833，另有1次盜壘成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中