中職》勝騎士亮劍！先發4局0責失 好球率奇高無比

中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕克服肩傷考驗，中信兄弟洋投勝騎士今天首度在公辦熱身賽登板，對樂天桃猿先發4局失3分都非責失，最終兄弟以12：5大勝樂天，目前戰績4勝1敗領先群雄。

此役3局下樂天率先發動攻勢，一出局後宋嘉翔、劉子杰敲安，何品室融擊出內野滾地球，造成對方一壘手陳俊秀接球失誤先馳得點，陳晨威適時擊出2分打點安打，樂天取得3：0領先。

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兄弟先發洋投勝騎士去年季初因右肩傷勢只投4場就整季報銷，今年傷癒復出，今天他先發4局被敲3安飆3K失3分都非責失，除了第3局因隊友失誤遭遇亂流，其他3個半局投球都讓對手3上3下，表現穩定。

值得一提的是，勝騎士用41球投滿4局，其中35顆好球，只有6顆壞球，好球率高達85%。

中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）

4局上兄弟靠黃韋盛三壘安打和曾頌恩內野滾地球追回1分，5局上再靠2安、3次保送、高飛犧牲打和詹子賢內野滾地球，單局灌進3分反超前。

6局下林政華擊出二壘安打，再靠右外野手曾頌恩處理球失誤奔上三壘，陳晨威高飛犧牲打追平比分，接著林泓育擊出二壘安打，林承飛選到保送，林子偉適時安打幫助樂天再度超前比分。7局上兄弟一輪猛攻灌進8分奠定勝基。

樂天新洋投麥斯威尼先發4局被敲2安，另有3次保送失1分。

樂天桃猿先發洋投麥斯威尼。（樂天桃猿提供）

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