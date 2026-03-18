自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》勝騎士亮劍！先發4局0責失 好球率奇高無比

2026/03/18 21:52

中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕克服肩傷考驗，中信兄弟洋投勝騎士今天首度在公辦熱身賽登板，對樂天桃猿先發4局失3分都非責失，最終兄弟以12：5大勝樂天，目前戰績4勝1敗領先群雄。

此役3局下樂天率先發動攻勢，一出局後宋嘉翔、劉子杰敲安，何品室融擊出內野滾地球，造成對方一壘手陳俊秀接球失誤先馳得點，陳晨威適時擊出2分打點安打，樂天取得3：0領先。

兄弟先發洋投勝騎士去年季初因右肩傷勢只投4場就整季報銷，今年傷癒復出，今天他先發4局被敲3安飆3K失3分都非責失，除了第3局因隊友失誤遭遇亂流，其他3個半局投球都讓對手3上3下，表現穩定。

值得一提的是，勝騎士用41球投滿4局，其中35顆好球，只有6顆壞球，好球率高達85%。

中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）中信兄弟先發洋投勝騎士。（中信兄弟提供）

4局上兄弟靠黃韋盛三壘安打和曾頌恩內野滾地球追回1分，5局上再靠2安、3次保送、高飛犧牲打和詹子賢內野滾地球，單局灌進3分反超前。

6局下林政華擊出二壘安打，再靠右外野手曾頌恩處理球失誤奔上三壘，陳晨威高飛犧牲打追平比分，接著林泓育擊出二壘安打，林承飛選到保送，林子偉適時安打幫助樂天再度超前比分。7局上兄弟一輪猛攻灌進8分奠定勝基。

樂天新洋投麥斯威尼先發4局被敲2安，另有3次保送失1分。

樂天桃猿先發洋投麥斯威尼。（樂天桃猿提供）樂天桃猿先發洋投麥斯威尼。（樂天桃猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中