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東超季後賽》國王本季傷了第2名亞外 沃許本難過：他是很棒的年輕人

2026/03/18 22:14

西納受傷倒地。（東超提供）西納受傷倒地。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽6強季後賽因伊朗明星後衛西納傷退而陷入苦戰，被對手投進16顆三分球，最終以64：85敗給宇都宮皇者，無緣連3季晉級4強。洋將沃許本稱讚，西納是很棒的年輕人，看到他受傷自己也相當難過。

國王今天打出不錯開局，一度領先達雙位數，但西納在第2節還剩8分44秒時傷到右膝蓋，當下無法起身，最後被用擔架推下場。宇都宮趁著國王重點球員傷退，次節打出36：14攻勢超前，下半場國王也找不到防堵對策，無力回天。

國王杰倫進帳全隊最高18分，沃許本攻下14分、10籃板，李愷諺拿下9分為本土最佳。國王總教練洪志善認為，第1節在西納受傷前是球隊防守輪轉最好的一節，他傷退後，球員心態受影響，比賽節奏也亂掉；西納傷後也緊急送醫，但確切傷勢得等詳細檢查才有結果。

李愷諺說：「第一節我們把強度維持很好，但到後面看得出來是兩個不同等級球隊，雖然今天失誤降低很多，但有些輪轉都沒有對位到，在命中率不好情況下就會出現這樣的情況，比較遺憾。」

這是國王本季在東超折損的第2位外援，先前來自巴勒斯坦的桑尼在小組賽左膝十字韌帶撕裂，如今又有隊友受傷，令沃許本心情大受影響，「我要先讚賞西納的表現，他為我們帶來很高能量，他加入球隊僅兩週，但跟大家相處得很好，工作態度很積極，是個很棒的年輕人，看到他受傷，我非常難過，情緒也很低落。」

沃許本強調，心情低落不是打不好的藉口，但宇都宮確實是很好的球隊，他們的表現無愧是日本B聯盟的冠軍隊。

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