日職》投教絕讚招牌武器「魔球」！徐若熙飆超狂火球挨轟仍自我反省

徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊王牌徐若熙重返軟銀，今天在日職官辦熱身賽迎來軟銀初登板，面對中日龍先發繳出5.2局7K好投，投手教練更絕讚他的招牌武器球。

徐若熙今天面對中日龍，首局被田中幹也敲出左外野陽春砲掉分，但他很快就回穩，壓制力不俗，主投5.2局用82球，只被敲出3支安打失1分，飆出7次三振，最快球速達155公里。

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《日刊體育》報導，徐若熙今天首度在軟銀主場PayPay巨蛋亮相，好投後也獲得球迷熱烈掌聲。徐若熙賽後表示，在球迷熱情的加油聲中，讓他投起球來很輕鬆愉快。

談到首局遭田中幹也敲出陽春砲，儘管該球時速達153公里，且進壘點壓在低角度，但徐若熙仍自我反省：「那是失投，內角球跑到中間，之後就還是繼續相信自己的投球。」

對於徐若熙今天的表現，軟銀監督小久保裕紀盛讚，他展現出的實力絕對足以勝任先發輪值；投手教練倉野信次也直言，徐若熙的招牌變速球有著「其他投手沒有的軌跡」，堪稱「魔球」。

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