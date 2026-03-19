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奧爾良大師賽》頭號種子周天成晉級 16強對手竟是前印尼一哥

2026/03/19 07:02

台灣一哥周天成。（資料照，美聯社）台灣一哥周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天凌晨在法國奧爾良羽球大師賽，以21：13、21：17打敗泰國選手王高倫，晉級男單16強，預計明天凌晨要強碰傷愈復出的印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）。

世界排名第6的周天成本季共打6站BWF世界巡迴賽，但有3場首輪出局，僅在1月印尼大師賽晉級8強。小天在奧爾良大師賽榮膺男單頭號種子，首戰對手為世界排名56的王高倫，他生涯代表作為2019年世錦賽男單銅牌。

周天成開賽雖然連掉2分，不過他很快就展開反擊，以11：8進入技術暫停，再來又於15：11領先時連得4分，也成功先下一城。周天成在第2局開始又是落後，不過他還是有辦法扭轉戰局，最多也握有15：10領先，而王高倫則一度追成16：16，小天又回敬一波5：1攻勢，最終以直落二告捷，並將雙方對戰紀錄改寫為8勝1敗。

曾經高居世界排名第2的金廷，首輪以22：20、21：5拍落台灣選手廖倬甫，金廷在近年飽受傷勢影響，甚至在去年嚴重走下坡，如今世界排名已滑落至47，甚至今年參賽還要從資格賽開始打起，但他上週在瑞士公開賽打入最終4強，依舊具一定的實力，生涯對戰周天成也握有10勝6敗的優勢。

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