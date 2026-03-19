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MLB》「投手大谷」熱身賽首戰4.1局無失分、飆160公里火球 點出自身課題

2026/03/19 07:44

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季要以投打二刀流身分迎接開季，今天「投手大谷」在熱身賽主投4.1局無失分、賞4次三振。道奇最後以5比1贏球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞，大谷的球威很棒。

此戰是「投手大谷」第一次的熱身賽先發，首局讓對手3上3下，第2局先被擊出一支二壘安打，大谷用98.9英哩的四縫線速球三振掉巨人明星游擊手阿德梅斯（Willy Adames），接著讓對手敲平飛球出局、再賞1次三振，化解失分危機。

第3局大谷翔平先丟觸身球，1出局後投出保送，讓對手攻佔一、二壘，大谷先飆三振，再讓巨人球星查普曼（Matt Chapman）敲滾地球形成封殺，再度解危。大谷翔平第4局先賞三振後，雖然投出保送，他讓對手擊出雙殺打，形成另類三上三下。第5局大谷翔平解決首名打者後退場，結束投球工作。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

總計大谷翔平此戰先發4.1局用61球，有34顆好球、27顆壞球，出現3次四死球，賞4次三振，最快丟到99.9英哩（約160.7公里）。

對於投球表現，大谷翔平受訪表示，「整體來說，能投到這樣的球數是最好的部分，不過在2好球後，或許還可以更確實地拿下三振，這大概是唯一的課題。」

羅伯斯說，隨著大谷翔平持續登板、恢復正常的投球節奏，狀態會更好，「但老實說，現在已經非常棒。他知道開季前只剩幾次登板機會，所以非常專注，能讓他投到第5局，對我們來說意義重大。」羅伯斯提到，「投手大谷」預計在新賽季開打前，還會有一場熱身賽的先發。

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