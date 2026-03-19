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MLB》無緣台灣隊的「龍仔」熱身賽首轟出爐 卡洛爾同場也炸裂！

2026/03/19 08:37

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊的台美混血好手「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天在熱身賽擊出陽春砲，這是他本季熱身賽首發全壘打。而響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）也敲出熱身賽首轟，最後小熊隊以8比16輸球。

強納森．龍今擔任第五棒一壘手，首打席敲滾地球出局，第二打席選到保送，並靠隊友的滿貫砲回來得分。第三打席強納森．龍吞三振。

第8局強納森．龍面對響尾蛇投手斯特羅（Kade Strowd），他逮中一顆95.8英哩的伸卡球，擊出右外野陽春砲，這一轟的擊球初速為103.5英哩（約166.5公里），飛行距離為375英呎（約114.3公尺），仰角為29度。這也是強納森．龍在今年熱身賽的首轟。

總計強納森．龍全場3打數1安就是一發全壘打，跑回2分，三振、保送各1次。強納森．龍本季春訓熱身賽7場比賽，共14打數敲4安，有1轟、2打點，打擊率2成86，整體攻擊指數（OPS）為0.921。

另外，因右手鉤狀骨骨折動刀而退出美國隊的卡洛爾，此戰第4局擊出中、左外野的陽春砲，這一轟的擊球初速為105.5英哩，飛行距離為410英呎，仰角31度。卡洛爾全場3打數1安就是全壘打、跑回3分，本季熱身賽出賽4場，共12打數敲2安，有1轟1打點，打擊率1成67。

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

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