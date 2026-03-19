MLB》熱身賽ERA破13的佐佐木朗希 卻有望進道奇開季先發輪值

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇今年劍指三連霸，道奇官網列出新賽季的先發輪值，包含本季熱身賽防禦率高達13.50的日本24歲右投佐佐木朗希。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天受訪說，佐佐木朗希是球隊開季的先發人選之一。

道奇開季的先發輪值，將有日本強投山本由伸、明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、本季以二刀流開季的大谷翔平、佐佐木朗希，還有右投斯漢（Emmet Sheehan）或是左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），有可能會採用6人先發輪值。目前的問題是如何安排

請繼續往下閱讀...

佐佐木朗希昨天在熱身賽先發3.1局失3分，今年春訓熱身賽先發3場，共投6.2局被敲9安包含2轟，失掉10分，其防禦率為13.50，另賞10次三振、丟9次保送，被打擊率為3成10。

道奇今天也做出人員異動，把潛力右投萊恩（River Ryan）和內野手費茲傑爾（Ryan Fitzgerald）下放至小聯盟春訓營，預計開季將從小聯盟3A出發。

萊恩在今年熱身賽出賽4場有1場先發，防禦率1.86，共投9.2局失2分，賞12次三振，被打擊率1成61。《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）在社群媒體X上提到，萊恩曾動過韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），道奇希望控制萊恩這個賽季的投球量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法