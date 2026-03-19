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MLB》最快飆到158KM！洋基王牌睽違377天登板卻不滿意表現

2026/03/19 08:50

柯爾睽違已久再度登板，今天先發主投1局無失分。（路透）柯爾睽違已久再度登板，今天先發主投1局無失分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）今天睽違已久重返球場，主投1局繳出無失分表現，但賽後受訪時坦言並不滿意自己的表現。

柯爾在2023年榮獲生涯首座塞揚獎後，隔年遇到手肘傷勢只出賽17場，95局的投球送出99次三振，拿下8勝5敗，防禦率3.41，ERA+118，並在去年季前的春訓階段宣告將動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），整季報銷。

今天洋基對上紅襪的春訓熱身賽，柯爾睽違377天再度踏上投手丘進行比賽，雖然先是被開路先鋒沃德（Braiden Ward）靠著突襲短打成功上壘，不過接連解決了坎貝爾（Kristian Campbell）以及試圖盜三壘的沃德，之後被戴萊（Jason Delay）敲安並抓下希奇（Nathan Hickey）拿到3出局。

柯爾本場比賽用了10顆球（7顆好球），其中包括6顆四縫線速球，均速97.1英里（約156.3公里），最快甚至投到98.7英里（約158.8公里），此外還投了2顆滑球與2顆彈指曲球。

雖然總計投了1局被敲2支安打沒有失分，但是賽後柯爾接受訪問時表示不滿意自己的控球狀態，「今天表現不太好，客觀來說也是如此，雖然最近的狀態非常出色，但今天尤其最糟，雖然大部分的情況下都能應付，但我得要說，場上的強度又提升了一個層級，球速也慢慢往上爬。」

洋基最終以1：0收下勝利，而本場比賽效力紅襪的台灣好手鄭宗哲也有以先發游擊手之姿上場，並敲出結束經典賽後、回到母隊的首安。

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